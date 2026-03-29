Garantizar el ingreso: La Rioja avanza en un seguro ganadero para mitigar el impacto de las sequías en el sur provincial

El Gobierno provincial de La Rioja trabaja en el diseño de un seguro ganadero destinado a productores del sur riojano, con el objetivo de reducir los efectos de las sequías sobre la actividad. La iniciativa se desarrolla en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y apunta a brindar asistencia económica en situaciones críticas.

El Ministerio de Producción y Ambiente de La Rioja, bajo la conducción de Ernesto Pérez, confirmó que esta iniciativa permitirá a los productores locales adquirir insumos críticos como pasturas y granos, además de solventar costos logísticos esenciales, entre ellos el traslado de agua. Actualmente, el proyecto atraviesa una fase de simulación técnica y financiera para determinar la viabilidad operativa y establecer los mecanismos de obtención de los fondos necesarios para su puesta en marcha definitiva.

Para el diseño de este esquema, las autoridades provinciales analizan antecedentes internacionales. Estos modelos, que demostraron eficacia en contextos climáticos desafiantes, contaron con el respaldo financiero de organismos multilaterales como el Banco Mundial, lo que marca una posible hoja de ruta para el financiamiento y la sostenibilidad del proyecto en territorio riojano.

El objetivo de garantizar los ingresos

Pérez indicó que el principal desafío en esta etapa es garantizar el financiamiento, al tiempo que cuestionó decisiones del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei, al considerar que se redujeron recursos destinados a las economías regionales.

Mientras se avanza en el diseño del seguro, el Ministerio continúa con tareas habituales vinculadas a la sanidad animal, como campañas de vacunación contra aftosa, rabia y brucelosis, en articulación con la Secretaría de Ganadería.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de un fondo específico que se activaría automáticamente ante la detección de sequías, mediante el análisis de imágenes satelitales. Este mecanismo permitiría identificar zonas críticas de manera precisa y evitar una aplicación generalizada del beneficio en toda la provincia.

Apoyar a los productores

Para su puesta en marcha, el proyecto requerirá adecuaciones normativas en la Legislatura provincial, además de la intervención del Ministerio de Hacienda para definir los aspectos financieros. El ministro señaló que este proceso institucional demandará tiempo, aunque estimó que la herramienta podría presentarse a los productores en los próximos meses.

Asimismo, anticipó que el seguro se implementaría de forma progresiva. En una primera etapa, la cobertura sería gratuita, con el objetivo de facilitar la adopción del sistema, para luego avanzar hacia un esquema autosustentable con participación de los productores.

Finalmente, destacó que el actual contexto climático, con mayores precipitaciones, permite avanzar en la planificación sin urgencias, con la intención de contar con un instrumento operativo cuando se presenten futuras situaciones de emergencia.