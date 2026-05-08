Jóvenes, ciencia e innovación: Formosa se suma como sede al hackathon espacial federal del país

Con el objetivo de impulsar experiencias educativas innovadoras y fortalecer el desarrollo científico-tecnológico, Formosa será por primera vez sede del hackathon nacional de innovación espacial “Desafío Argentina al Espacio”, una iniciativa inédita en el país orientada a promover el talento joven y generar soluciones vinculadas al sector aeroespacial.

El encuentro se realizará los próximos 23 y 24 de mayo en el espacio ubicado sobre calle Sarmiento 1743 de la capital formoseña y se desarrollará de manera simultánea en siete regiones del país. La propuesta será abierta al público y completamente gratuita.

En diálogo con NEA Hoy, el coordinador local del evento, Héctor Adrián Argañaraz Gamarra, destacó la importancia de la iniciativa para la provincia. “Estamos construyendo algo que nunca se hizo en Formosa: un ecosistema donde jóvenes de toda la provincia se conectan para resolver problemas del sector espacial, acompañados por profesionales que trabajan en NASA y SpaceX”, expresó.

La competencia tendrá una duración de 48 horas consecutivas, durante las cuales equipos interdisciplinarios trabajarán en desafíos relacionados con la industria espacial. Además, participarán más de 50 especialistas vinculados a organismos y empresas internacionales, entre ellas NASA y SpaceX, quienes brindarán mentorías, capacitaciones y charlas técnicas a lo largo de la actividad.

La propuesta forma parte de una estrategia más amplia de promoción de la ciencia y la tecnología en Argentina y cuenta con respaldo legislativo a través de un proyecto presentado en el Congreso de la Nación para fortalecer el desarrollo del sector espacial argentino.

El hackathon es impulsado por Constelar Space, una asociación civil dedicada a fomentar el ecosistema espacial nacional mediante la divulgación científica, la innovación tecnológica y la promoción de vocaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) entre jóvenes.

La organización trabaja articulando proyectos entre startups, investigadores y estudiantes con el objetivo de potenciar el desarrollo aeroespacial argentino y generar nuevas oportunidades en un sector estratégico. Además, participa de distintos espacios de divulgación científica, como la Semana Mundial del Espacio, donde se debate el presente y futuro de la industria espacial en el país.