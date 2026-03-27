Futuro verde: con energías renovables, La Rioja cubre casi el 75% de su demanda eléctrica

La Rioja se consolidó durante 2025 como una de las principales referentes en generación de energías renovables en Argentina, al alcanzar una cobertura del 74,95% de su demanda eléctrica total con fuentes limpias. Este porcentaje la posiciona muy por encima del promedio nacional, que se ubica en el 40,21%, según datos oficiales.

De acuerdo con información de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), la demanda total de energía en el territorio riojano durante el último año fue de 1.639,01 GWh, mientras que la generación proveniente de fuentes renovables alcanzó los 1.228,5 GWh. Este desempeño refleja un avance sostenido en la transición hacia una matriz energética más sustentable.

El crecimiento de las energías limpias en la provincia se apoya principalmente en el desarrollo de proyectos eólicos y solares. En ese sentido, la generación eólica aportó 739,1 GWh, lo que representa el 60,2% del total renovable, mientras que la energía solar contribuyó con 489,4 GWh, equivalente al 39,8%. Esta distribución evidencia un equilibrio en el aprovechamiento de ambos recursos naturales.

El desempeño de La Rioja se da en un contexto nacional de expansión del sector. Según un informe de la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de la Industria Renovable (CEA), durante 2025 la generación renovable en Argentina alcanzó los 56.799 GWh, cubriendo más de cuatro de cada diez megavatios consumidos en el país.

Además, desde la CEA destacaron el rol de empresas vinculadas al sector, entre ellas Parque Arauco, que contribuyeron de manera significativa al crecimiento de la generación eólica y solar. Este desarrollo permitió reducir la dependencia de fuentes térmicas basadas en combustibles fósiles, favoreciendo un impacto positivo en el balance energético nacional.

En este escenario, La Rioja sobresale como un caso destacado dentro del país, impulsando un modelo energético basado en fuentes limpias y renovables. El avance sostenido de estos proyectos no solo fortalece la matriz energética provincial, sino que también contribuye al desarrollo económico y a la reducción del impacto ambiental.

La Rioja al Parque Híbrido más grande de Sudamérica

La provincia de La Rioja avanza en una de las obras energéticas más ambiciosas de la región con el desarrollo del Parque Arauco Solar I, un proyecto estratégico que integra generación solar y eólica y que consolidará al complejo como uno de los mayores parques híbridos de Sudamérica. La iniciativa forma parte de una política provincial sostenida de diversificación de la matriz energética, orientada a incrementar la participación de fuentes renovables y fortalecer la autonomía energética.

Durante 2025, las tareas se concentraron en trabajos clave de infraestructura y logística que permitieron preparar el terreno para el montaje de los sistemas de generación. En ese período se realizaron aperturas de caminos internos, acondicionamiento del predio y el despliegue de la logística necesaria para la instalación de los equipos. En noviembre arribaron los primeros contenedores con componentes del sistema de seguimiento solar, una tecnología fundamental que permitirá orientar los paneles fotovoltaicos en función del movimiento del sol y maximizar la captación de radiación.

En paralelo, se instalaron más de 10.000 estructuras metálicas distribuidas en unas 100 hectáreas, sobre las cuales se montarán los paneles solares. Este avance marca un hito técnico significativo en el desarrollo del parque, que combina eficiencia tecnológica con escala territorial.