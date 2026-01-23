La Rioja apuesta por la energía limpia en 2026 con el Parque Híbrido más grande de Sudamérica

La provincia de La Rioja avanza en una de las obras energéticas más ambiciosas de la región con el desarrollo del Parque Arauco Solar I, un proyecto estratégico que integra generación solar y eólica y que consolidará al complejo como uno de los mayores parques híbridos de Sudamérica. La iniciativa forma parte de una política provincial sostenida de diversificación de la matriz energética, orientada a incrementar la participación de fuentes renovables y fortalecer la autonomía energética.

Durante 2025, las tareas se concentraron en trabajos clave de infraestructura y logística que permitieron preparar el terreno para el montaje de los sistemas de generación. En ese período se realizaron aperturas de caminos internos, acondicionamiento del predio y el despliegue de la logística necesaria para la instalación de los equipos. En noviembre arribaron los primeros contenedores con componentes del sistema de seguimiento solar, una tecnología fundamental que permitirá orientar los paneles fotovoltaicos en función del movimiento del sol y maximizar la captación de radiación.

En paralelo, se instalaron más de 10.000 estructuras metálicas distribuidas en unas 100 hectáreas, sobre las cuales se montarán los paneles solares. Este avance marca un hito técnico significativo en el desarrollo del parque, que combina eficiencia tecnológica con escala territorial.

El cierre de 2025 encontró a Parque Arauco con un crecimiento sostenido en su capacidad de generación renovable. La energía producida durante el año equivale al consumo estimado del 83% de los hogares riojanos, una referencia que ilustra el impacto del complejo en la matriz energética provincial. Además, se incorporaron 18 nuevos aerogeneradores que reforzaron la operación del parque eólico, donde actualmente trabajan 125 personas de manera directa.

De cara a 2026, la planificación prevé la finalización de la obra principal entre marzo y abril. Así lo confirmó el director del Parque Arauco, Emmanuel Rejal, quien destacó que el complejo comenzará a consolidarse como un actor clave en el sistema eléctrico nacional, aportando energía limpia con mayor estabilidad y eficiencia.

Un pilar para la energía sustentable

La Rioja se consolidó como líder del Norte argentino en inversiones verdes al ubicarse en el primer lugar del ranking del Inversor Verde del Norte Grande, elaborado por investigadores de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). El informe destacó el desempeño provincial por su equilibrio entre previsibilidad institucional, sostenibilidad ambiental y condiciones favorables para la inversión, en un contexto donde la transición energética se vuelve estratégica a nivel nacional y regional.

El posicionamiento de La Rioja está fuertemente vinculado al crecimiento sostenido y la consolidación de Parque Arauco, uno de los polos energéticos más relevantes del país. Actualmente, el complejo cuenta con 101 aerogeneradores en funcionamiento, la reciente inauguración de un nuevo parque eólico y el inicio de las obras del Parque Solar Arauco I, un proyecto que permitirá avanzar hacia un hito regional: la conformación del parque híbrido solar-eólico más grande de Latinoamérica.

A este desempeño se suma que, durante 2025, Parque Arauco fue reconocido por CAMMESA como uno de los parques más eficientes de la Argentina, lo que reforzó su liderazgo en la generación de energías renovables y su atractivo para nuevas inversiones.

El ranking desarrollado por la UNSAM evalúa 35 indicadores, organizados en tres grandes dimensiones: facilidad para invertir, seguridad institucional y sostenibilidad. A diferencia de otras jurisdicciones del Norte Grande, que presentan resultados desbalanceados entre variables económicas, institucionales o ambientales, La Rioja se destacó por un desempeño consistente y equilibrado en todos los ejes, lo que le permitió encabezar la clasificación general. El podio se completó con Jujuy y Corrientes, aunque fue La Rioja la que alcanzó el mejor resultado global.