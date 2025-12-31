Con el Parque Arauco, La Rioja se consolida como polo de inversiones sustentables del Norte argentino

La Rioja se consolidó como líder del Norte argentino en inversiones verdes al ubicarse en el primer lugar del ranking del Inversor Verde del Norte Grande, elaborado por investigadores de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). El informe destacó el desempeño provincial por su equilibrio entre previsibilidad institucional, sostenibilidad ambiental y condiciones favorables para la inversión, en un contexto donde la transición energética se vuelve estratégica a nivel nacional y regional.

El posicionamiento de La Rioja está fuertemente vinculado al crecimiento sostenido y la consolidación de Parque Arauco, uno de los polos energéticos más relevantes del país. Actualmente, el complejo cuenta con 101 aerogeneradores en funcionamiento, la reciente inauguración de un nuevo parque eólico y el inicio de las obras del Parque Solar Arauco I, un proyecto que permitirá avanzar hacia un hito regional: la conformación del parque híbrido solar-eólico más grande de Latinoamérica.

A este desempeño se suma que, durante 2025, Parque Arauco fue reconocido por CAMMESA como uno de los parques más eficientes de la Argentina, lo que reforzó su liderazgo en la generación de energías renovables y su atractivo para nuevas inversiones.

El ranking desarrollado por la UNSAM evalúa 35 indicadores, organizados en tres grandes dimensiones: facilidad para invertir, seguridad institucional y sostenibilidad. A diferencia de otras jurisdicciones del Norte Grande, que presentan resultados desbalanceados entre variables económicas, institucionales o ambientales, La Rioja se destacó por un desempeño consistente y equilibrado en todos los ejes, lo que le permitió encabezar la clasificación general. El podio se completó con Jujuy y Corrientes, aunque fue La Rioja la que alcanzó el mejor resultado global.

Entre los factores clave que explican este posicionamiento, el informe señaló la previsibilidad institucional, las condiciones productivas favorables y la existencia de políticas públicas alineadas con la transición energética, aspectos fundamentales para atraer inversiones de largo plazo en energías limpias, bioeconomía y nuevas cadenas de valor verdes.

En este marco, dentro del ecosistema de Parque Arauco, la empresa Kallpa profundizó su modelo de minería sostenible, fortaleciendo su vínculo con las comunidades del Valle del Bermejo mediante acciones de educación técnica, participación ciudadana y fortalecimiento institucional, bajo principios de transparencia, innovación y desarrollo local.

El informe incorporó además un Índice de Competitividad Fiscal Verde, que analiza los incentivos impositivos provinciales —en especial en el impuesto sobre los Ingresos Brutos— orientados a actividades de la economía verde. Este indicador resaltó la importancia de contar con marcos fiscales claros, estables y favorables para pymes e inversiones estratégicas vinculadas al desarrollo sostenible.