“Estamos viviendo un industricidio”: el Gobierno de La Rioja apuesta a inversiones extranjeras frente a la crisis

En un escenario económico atravesado por el cierre de fábricas, despidos masivos y una apertura indiscriminada de importaciones que golpea de lleno a la industria nacional, el Gobierno de La Rioja busca revertir la crisis productiva apostando a la inversión extranjera directa y a un modelo de desarrollo industrial propio.

Así lo expresó el ministro de Producción de la provincia, Ernesto Pérez, quien analizó el impacto de las políticas nacionales sobre el entramado productivo local y detalló las alternativas que impulsa el gobernador Ricardo Quintela para sostener la actividad económica y el empleo en el territorio riojano.

En diálogo con Medios Rioja, el funcionario cuestionó con dureza el rumbo adoptado por el Gobierno nacional y advirtió que las consecuencias ya se sienten en La Rioja. “Siempre dijimos que con Javier Milei este iba a ser el destino de las provincias. Hoy la única actividad económica que crece es la financiera”, sostuvo. A ese panorama, agregó, se suma un hecho inédito: “Por primera vez desde la década del 80, La Rioja no recibe fondos extra coparticipables”.

Pérez también se refirió a la deuda que la Nación mantiene con la provincia, que no fue incluida en el reciente tratamiento de la Ley de Presupuesto 2026 en el Congreso. “Los fondos para La Rioja eran un derecho. Eso sucedió hasta que vino Milei”, remarcó. En ese sentido, apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien acusó de haber incidido para que esos recursos no fueran incorporados. “Fogoneó para que no se incluyan, pero aun así nos deben 1.600 millones de dólares correspondientes a estos dos años”, afirmó.

Frente a este escenario, el ministro destacó que la provincia busca un camino alternativo al ajuste nacional. “Ricardo le pone empeño y esperanza. Hay dos proyectos de país: uno que destruye la industria y otro que tiene que retomar la industrialización”, sostuvo, y comparó esa mirada con políticas de protección productiva aplicadas en otras economías. “Hoy estamos viviendo un industricidio”, sintetizó.

Llegada de inversión extranjera

En ese marco, Pérez subrayó la llegada de capitales chinos como un hecho diferencial. “Estamos en el momento más bajo de inversión extranjera directa del país, pero La Rioja se desmarca con la llegada de la empresa Hebei Xinrun Logistics LTD Co”, indicó, al señalar que se trata del primer caso reciente de una firma no minera que desembarca en la provincia con fines productivos.

Según detalló, se trata de una empresa estatal china con experiencia en provisión de supermercados y actividades industriales en distintos países, que proyecta inversiones en la cadena de nueces y frutos secos en Famatina, además del desarrollo de una planta de agua mineral.

Finalmente, el ministro destacó que, pese al contexto nacional adverso, el Gobierno provincial continúa impulsando políticas activas. “Paradójicamente, Quintela genera inversión extranjera directa y entrega viviendas, como las 206 casas recientemente adjudicadas en la zona sur de la Capital”, concluyó.