Competencia investiga a las grandes energéticas españolas por el apagón histórico

Se observan cables de alta tensión que conectan torres eléctricas al atardecer en una subestación eléctrica en las afueras de Ronda, durante un apagón en la ciudad, en España

Por Pietro Lombardi y ​Marta Serafinko

20 abr (Reuters) - El regulador español de energía y competencia anunció el viernes que había abierto investigaciones formales contra las mayores empresas energéticas ‌del país y el operador ‌de la red eléctrica en relación con el apagón sin precedentes que se produjo el año pasado en España y Portugal, tras hallar pruebas de que se infringieron algunas normas del sector eléctrico durante largos periodos de tiempo.

El organismo regulador, la CNMC, está investigando al operador de la red eléctrica Red Eléctrica (REE) —una filial de Redeia — y a las empresas energéticas Iberdrola , ​Naturgy , Endesa y Repsol , así ⁠como a centrales eléctricas concretas.

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La información disponible sobre cada procedimiento es limitada. ‌REE está siendo investigada por "infracciones muy graves", según la ⁠página web del organismo regulador, mientras que ⁠las demás están siendo investigadas por "infracciones graves".

La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, había declarado anteriormente que las infracciones más graves podrían acarrear una multa de ⁠hasta 60 millones de euros (70,8 millones de dólares).

REE dijo que estaba ​analizando la decisión de la CNMC, pero señaló ‌que la investigación se encontraba en una ‌fase muy temprana. Informes anteriores concluyeron que el apagón había sido ⁠causado por múltiples factores y "aportaron pruebas técnicas de que no hubo ninguna infracción (por parte de REE) que pudiera haber sido una causa determinante", dijo.

Iberdrola, Endesa y Naturgy se negaron a hacer comentarios. Repsol no respondió a las ​solicitudes de ‌comentarios.

EN BUSCA DE CULPABLES

Varias investigaciones han analizado las posibles causas del apagón masivo, que sumió en la oscuridad a gran parte de España y Portugal durante hasta 16 horas el 28 de abril de 2025. La mayoría se centró en identificar las causas, ⁠sin atribuir culpas.

El viernes, la CNMC dijo que, aunque las infracciones no causaron el apagón, podrían haber afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y constituir infracciones administrativas, lo que requeriría una investigación formal.

Los nombres de las empresas investigadas se publicaron en la página web del organismo regulador tras el cierre del mercado.

En un informe del mes pasado, la CNMC recomendó medidas para mitigar las oscilaciones de ‌tensión en la red eléctrica tras el apagón, así como reforzar las conexiones eléctricas con Francia. No atribuyó culpas y dijo que estaba examinando las posibles infracciones por separado.

El viernes, la CNMC afirmó que había detectado una cadena de acontecimientos que desestabilizó progresivamente el sistema eléctrico y culminó en el apagón ‌masivo. La causa inmediata fue una subida de tensión.

El organismo añadió que algunas presuntas infracciones habían persistido durante largos periodos de tiempo, pero que esto no equivalía ‌a atribuir la responsabilidad ⁠del origen del apagón a las empresas implicadas.

El procedimiento puede durar entre nueve y 18 meses, dependiendo de la gravedad ​de la infracción, y las partes afectadas podrán presentar argumentos y pruebas.

(1 dólar = 0,8475 euros)

Con información de Reuters