Brazo diplomático de la UE propone que misión naval asuma "papel principal" en desminado de Ormuz

Vista aérea, tomada con un dron, de los buques anclados en el estrecho de Ormuz, desde Musandam, Omán.

La Unión Europea ha propuesto que la misión naval "Aspides" del bloque asuma "el papel ‌principal" en el desminado ‌del estrecho de Ormuz "cuando las condiciones lo permitan", como parte de una iniciativa liderada por Francia y el Reino Unido, según un documento al que ha tenido acceso Reuters.

El Servicio Europeo de Acción Exterior escribió en una nota fechada el 26 de ​mayo y enviada ⁠a los estados miembros que "la situación exige ‌que la Unión aporte una contribución significativa" ⁠a una coalición liderada por ⁠Francia y el Reino Unido "que se materializará una vez que las condiciones lo permitan y separada de las ⁠partes beligerantes".

Cambiar el mandato de la misión ​Aspides requeriría unanimidad y aún no ‌está claro si los 27 ‌países miembros de la UE respaldarían tal cambio. ⁠La misión se estableció en 2024 para proteger a los buques de los ataques del grupo rebelde hutí de Yemen en el mar Rojo.

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Alrededor ​de una ‌quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas natural licuado pasan por el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave que quedó cerrada de facto después de ⁠que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán.

Las hostilidades se reavivaron el miércoles, cuando los ataques iraníes contra Kuwait dañaron su aeropuerto e hirieron a decenas de personas, mientras que el ejército estadounidense llevaba a cabo ataques cerca del estrecho de Ormuz, sin que ‌la diplomacia para detener la guerra mostrara signos de progreso.

El cierre de facto del estrecho tiene "enormes consecuencias comunes para la región y Europa, ya que Irán permite el paso de forma selectiva", escribió el brazo ‌diplomático de la UE en su nota.

Francia y el Reino Unido han tomado la iniciativa de formar una coalición ‌de países ⁠que podría ayudar a garantizar un tránsito seguro por el estrecho una vez que ​la situación allí se estabilice o se resuelva el conflicto.

No está claro si Irán ha colocado minas en la vía navegable.

(Editado en español por Carlos Serrano)