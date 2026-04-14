Ante el abandono nacional, Formosa afrontó la emergencia eléctrica tras el incendio de un transformador clave

Un incendio de gran magnitud ocurrido en la ciudad de Clorinda, Formosa, dejó inutilizado un transformador clave para la interconexión energética Clorinda–Guarambaré que generará 100 MW de energía desde Paraguay. Frente a este incidente, el servicio logró restablecerse en pocas horas por la intervención del Gobierno provincial, y puso en discusión nuevamente la falta de intervención del Estado nacional para esta obra.

El siniestro se produjo durante la madrugada del domingo en la estación transformadora ubicada sobre la Ruta Nacional N° 11, como consecuencia de la caída de un rayo en medio de una intensa tormenta. El impacto destruyó por completo un transformador de 150 MVA, pieza fundamental para el vínculo energético entre Argentina y Paraguay.

Las llamas fueron alimentadas por la combustión de unos 55.000 litros de aceite dieléctrico, lo que obligó a desplegar un operativo de emergencia de alta complejidad. Se estableció un perímetro de seguridad de dos manzanas y se evacuó a familias de la zona, mientras dotaciones de bomberos trabajaban con espuma química para controlar el fuego, que fue sofocado alrededor de las 2:30.

El control del incendio

A pesar de la magnitud del incendio, no se registraron heridos y se evitó que el fuego alcanzara otros equipos cercanos, lo que resultó clave para la posterior normalización del servicio. El episodio provocó un corte masivo que afectó a miles de usuarios en la región, aunque el suministro comenzó a restablecerse de forma progresiva durante la madrugada y quedó normalizado hacia la noche del domingo con la intervención de la empresa provincial Recursos y Energía Formosa S.A. (REFSA).

La empresa provincial asumió un rol central en la emergencia, tanto en la coordinación del operativo como en la restitución del servicio. A pesar de tratarse de una infraestructura bajo órbita nacional, fue la provincia la que afrontó los costos operativos inmediatos para garantizar la respuesta.

Cabe destacar que el transformador destruido pertenece a la empresa Transnea, concesionaria nacional encargada del transporte eléctrico. Sin embargo, desde el Gobierno provincial señalaron que la falta de inversión en infraestructura energética por parte de la Nación agravó la situación, y que el mantenimiento del sistema venía siendo motivo de reclamos previos.

Actualmente, se llevan adelante investigaciones técnicas para determinar las causas exactas del siniestro y evaluar posibles fallas en los sistemas de protección de la estación. Al mismo tiempo, el Gobierno provincial coordina acciones para que la empresa transportista se haga cargo de los daños ocasionados.

El abandono de Nación

En comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el presidente del Directorio de REFSA, Fernando De Vido, recordó que la provincia de Formosa ofreció financiar la obra y "especificar las características del repago que tiene que tener una inversión de este tipo", lo cual confirma que mantienen "el interés de esta interconexión, que es de utilidad nacional, no solamente nuestra provincia, porque beneficia a todo el sistema argentino de integración energética”.

"Estaban por retirar un elemento central que no es un repuesto de mercado, no se consigue así nomás, es un repuesto que para ordenar la fabricación demora entre 18 y 36 meses fabricar elementos de estas características, son centrales", lamentó el funcionario y agregó: "Pero cuando vimos que desfinanciaron esta obra, el Gobierno de la provincia, por nota a la Secretaría de Energía, al Ente Regulador y también a CAMESA, ofreció el financiamiento con el condicionante de la modalidad, como se paga por transporte, de cómo va a ser la modalidad de devolución de ese financiamiento".

Esta situación genera preocupación, ya que la provincia considera que el financiamiento y la rehabilitación no son su responsabilidad ni la de la empresa distribuidora. Incluso, Formosa gestionó con la Administración Nacional de Electricidad de Paraguay (ANDE) la disponibilidad de energía y potencia necesarias para el servicio argentino, que podría ser transportada por la estación transformadora en cuestión.

Ante esta falta de respuesta, Formosa adelantó que continuará insistiendo en la necesidad de esta interconexión. La consideran una obra "imprescindible" para el verano, vital para la calidad de vida, el mantenimiento de las fuentes de trabajo y la importancia de centros comerciales y de salud en el norte argentino.