"Consolidar el ajuste”: la candidata a diputada De la Rosa advirtió sobre la política libertaria y llamó a participar de las elecciones

La candidata a diputada nacional por el Frente de la Victoria, Graciela de la Rosa, analizó la coyuntura nacional, criticó el Presupuesto 2026, y llamó a participar de las elecciones el próximo 26 de octubre.

En diálogo con Agenfor, la expresidenta de la Convención Constituyente expresó: "Lo que estamos viendo con el presidente de la Nación, que ya dijimos, es que vino a hacer el ajuste más grande del mundo y lo está haciendo, porque se siente en el bolsillo de todos los formoseños y argentinos”. “Ese ajuste lo estamos viendo en los jubilados, en los discapacitados y también en el nuevo presupuesto 2026, que ya presentó el Presidente”, describió la exsenadora nacional formoseña e insistió: "Con ese presupuesto se va a consolidar el ajuste”.

Asimismo, De la Rosa desarrolló como se va a reducir el presupuesto actual en áreas clave en derechos básicos amparados por la Carta Magna nacional: "Comparado con el del 2023, el último aprobado por el Congreso Nacional, hay una reducción aproximada del 40% de los recursos en educación, salud, becas estudiantiles”. Del mismo, criticó la falta de fondos para las obras provinciales que necesita Formosa y que paralizó Nación.

En este sentido, se refirió a las elecciones de octubre y llamó a participar a todos los formoseños: “Cuando lleguemos con Fabián Cáceres al Congreso, vamos a sentarnos en las bancas para tratar de poner obras para Formosa y modificar algunos de los aspectos básicos de ajuste que tiene el presupuesto”.

Por otro lado, la candidata formoseño destacó la obra que impulsa Gildo Insfrán en toda la provincia: “Son obras importantísimas para cada una de las localidades y estamos realmente muy contentos de poder acompañarlo”.

Más obra pública de Formosa

El Gobierno de Gildo Insfrán impulsa una fuerte inversión en infraestructura deportiva con el objetivo de consolidar el desarrollo del deporte en la provincia y en el norte argentino. Como parte del proyecto, se construye una piscina olímpica climatizada con todas las especificaciones reglamentarias, junto a una pista de atletismo de alto nivel, en el Centro de Educación Física y Deportes de Alto Rendimiento N.º 1, ubicado en la avenida Napoleón Uriburu, entre Córdoba y Fortín Yunká.

En diálogo con Agenfor, el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay, subrayó la relevancia de estas obras para el crecimiento del deporte en Formosa. “La natación de la región y del país espera con entusiasmo la inauguración”, expresó el funcionario, al tiempo que destacó la magnitud de la inversión destinada tanto a la piscina como a la pista de atletismo.