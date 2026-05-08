El papa León, tras reunirse con Rubio, pide a Dios que inspire a los líderes para calmar las tensiones

El papa León XIV dirige una Santa Misa en la Plaza Bartolo Longo frente al Santuario de la Virgen del Rosario de Pompeya, en el primer aniversario de su elección, en Pompeya, Italia

Por Guglielmo Mangiapane y ​Joshua McElwee

POMPEYA, Italia, 8 mayo (Reuters) - El papa León XIV pidió a Dios que inspirara a los líderes mundiales para calmar ‌las tensiones globales y ‌reducir el odio en un discurso pronunciado el viernes con motivo del primer aniversario de su elección como jefe de la Iglesia católica, un día después de reunirse en el Vaticano con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

León, quien ha despertado la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras criticar la ​guerra de Irán, ⁠pidió a los fieles que rezaran para que los Gobiernos ‌de todo el mundo se alejaran de la violencia.

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En ⁠una visita a Pompeya, una ciudad ⁠moderna situada a unos 245 kilómetros al sur de Roma, cerca de las famosas ruinas de una erupción volcánica, el papa dijo que ⁠se uniría a sus oraciones para que Dios comenzara ​a "tocar los corazones, apaciguar el rencor y los ‌odios fratricidas, e iluminar a ‌quienes tienen responsabilidades especiales de gobierno".

León, el primer papa estadounidense, ⁠se reunió con Rubio el jueves en un ambiente de tensión con Washington, ya que Trump ha menospreciado repetidamente al pontífice en redes sociales.

El Vaticano dijo posteriormente que ambos se habían comprometido ​a mejorar ‌sus relaciones bilaterales, en lo que, según fuentes internas, constituyó un reconocimiento inusual de unas tensiones sin precedentes.

La embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede dijo en la red social X tras la reunión que León y ⁠Rubio habían debatido "temas de interés mutuo en el hemisferio occidental".

León, el antiguo cardenal Robert Prevost, fue elegido por los cardenales de todo el mundo para suceder al difunto papa Francisco como líder de la Iglesia, que cuenta con 1.400 millones de fieles, el 8 de mayo de 2025.

Prevost, que pasó décadas como misionero y obispo en Perú antes ‌de convertirse en papa, mantuvo un perfil relativamente bajo durante sus primeros diez meses, pero en las últimas semanas se ha pronunciado con firmeza contra la guerra y el despotismo.

En su mensaje a las miles de personas reunidas el viernes en la plaza principal de ‌Pompeya, el pontífice lamentó que la paz mundial esté "amenazada por las tensiones internacionales y por una economía que prefiere el comercio de armas al ‌respeto por la ⁠vida humana".

Instó a la gente a no acostumbrarse a la guerra.

"No podemos resignarnos a las imágenes de ​muerte que nos muestran cada día las noticias", dijo León.

Con información de Reuters