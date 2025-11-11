El acuerdo de Trump con Corea del Sur se atasca en los detalles sobre el submarino

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, Corea del Sur

11 nov (Reuters) -Dos semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Corea del Sur, Lee Jae-myung, se reunieran y anunciaran que habían resuelto meses de negociaciones sobre aranceles y cuestiones de seguridad, las dos partes aún no han hecho público ningún acuerdo sobre el papel.

Responsables surcoreanos dicen que el retraso parece centrarse en las discusiones sobre su petición de la bendición de Washington para construir un submarino de propulsión nuclear, que Lee planteó públicamente cuando se reunió con Trump en el marco de un foro Asia-Pacífico en Corea del Sur el mes pasado.

Tras esa reunión, los representantes dijeron que en breve publicarían una hoja informativa en la que esbozarían un acuerdo sobre cuestiones de seguridad, incluido el submarino, así como un acuerdo comercial anunciado por primera vez en la primera cumbre entre Trump y Lee en julio, según el cual Corea del Sur inyectaría cientos de miles de millones de dólares en proyectos estadounidenses a cambio de aranceles más bajos.

"Desde que se planteó el asunto de la construcción de un submarino de propulsión nuclear, cada uno de los departamentos estadounidenses parece necesitar algo de tiempo para ajustar sus opiniones", dijo el ministro surcoreano de Defensa, Ahn Gyu-back, en una entrevista con la emisora local KBS el domingo.

Washington ha aprobado el uso por Seúl de combustible nuclear para el submarino, pero la hoja informativa está tardando más en finalizarse porque los departamentos pertinentes de EEUU todavía están dando su opinión y sigue habiendo ajustes en la redacción, dijo el viernes un alto cargo presidencial surcoreano.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

El won se debilitaba hasta un 0,7% el martes para alcanzar el nivel más bajo en siete meses, a 1.467,5 por dólar, lastrado por la preocupación sobre el retraso en la hoja informativa.

Con información de Reuters