EEUU apunta a petroleros y empresas en nuevas sanciones relacionadas con Venezuela

Ilustración muestra el logotipo del Departamento del Tesoro y la bandera de Estados Unidos

Estados Unidos impuso el miércoles sanciones a cuatro empresas que, ‍dijo, operan en ⁠el sector petrolero de Venezuela, así como a buques petroleros asociados, con lo que aumenta la presión del presidente Donald Trump sobre el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en un comunicado que ‌impuso sanciones a comerciantes de ⁠petróleo involucrados en la ⁠evasión de sanciones para el Gobierno de Maduro. Entre los objetivos había cuatro ‍buques, algunos de los cuales el Tesoro acusó de ⁠ser parte de la ‌llamada "flota en la sombra".

"La acción de hoy señala aún más que aquellos involucrados en el comercio de petróleo venezolano continúan enfrentando riesgos ‌significativos de ‌sanciones", dijo el Tesoro en el comunicado.

Las sanciones son la más reciente medida en la campaña de presión de Trump ​sobre Maduro, que ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de dos decenas de ataques militares contra botes que presuntamente trafican con drogas en el Océano ‍Pacífico y el mar Caribe cerca del país sudamericano.

Este mes, Trump anunció el bloqueo de todos los buques sancionados que entren o salgan de aguas venezolanas ​como parte de una estrategia para presionar a Maduro. La medida estadounidense ha ​reducido las exportaciones de petróleo este mes a cerca de la ⁠mitad de las de noviembre.

Con información de Reuters