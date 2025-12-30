Ante el impacto de la ola de calor, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) dispuso 86 refugios climáticos abiertos al público, donde los vecinos y visitantes podrán protegerse, descansar y continuar con sus actividades.
Los puntos que se ubican en la Usina del Arte o el Museo de Arte Popular José Hernández, se emplazan en las escuelas, bibliotecas y centros culturales con aire acondicionado o que naturalmente presentan temperaturas más confortables que en el exterior. También existen refugios con sombra y una elevada presencia de vegetación urbana, como el Jardín Botánico Carlos Thays o el Ecoparque.
¿Cómo funcionan los refugios climáticos de la Ciudad de Buenos Aires?
El programa porteño de refugios climáticos funciona desde hace dos años. Con el Jardín Botánico siendo el primer sitio elegido por la Ciudad para hacerle frente al calor, luego se sumaron el Centro Cultural San Martín, los museos Larreta y el de Arte Moderno, entre muchos otros. Hoy ya son 86 los puntos climáticos que vecinos y visitantes usan para protegerse del calor.
Si bien son lugares de descanso no brindan asistencia médica, por lo que, en caso de que una persona sienta síntomas como mareos, dolor de cabeza, deshidratación, náuseas o malestar general, se recomienda acudir al centro de salud más cercano o pedir asistencia médica inmediata llamando al SAME (107).
¿Dónde están los refugios climáticos de la Ciudad de Buenos Aires?
Comuna 1
Constitución
- Sede central: Av. Entre Ríos 1492
- Hospital general de niños Pedro De Elizalde: Manuel A. Montes De Oca 40
Monserrat
- Biblioteca Centenera: Rep. Bolivariana de Venezuela 1538
- Buenos Aires Museo: Defensa 187
- Comisaría Vecinal 1-B: Tacuarí 770
Monte Castro
- Hospital general de agudos Dalmacio Velez Sarsfield: Pedro Calderon De La Barca 1550
San Nicolás
- Biblioteca Gálvez: Avenida Córdoba 1556/58
- Sede 1: Piedras 1277
- Comisaría Vecinal 1-D: Lavalle 451
Retiro
- Biblioteca R. Güiraldes: Talcahuano 1261
- Museo Fernández Blanco - sede Palacio Noel: Suipacha 1422
- Espacio de Arte-Fundación OSDE: Arroyo 807
- Centro Comunitario Barrio 31: Vicuña 885
- CeSAC Nº 21: Prefectura Naval 80
- CeSAC Nº 25: Manzana 33
- CeSAC Nº 47: Alpaca 620
- Comisaría Comunal 1-A: Suipacha 1156
- Comisaría Comunal 1: Av. de los Inmigrantes 2250
- Sede 1 bis: Galpon 1
San Telmo
- Sede Comunal 1: Humberto 1º 250
- Museo Moderno de Buenos Aires: Av. San Juan 350
- CeSAC Nº 15: Balcarce 1150
- Centro de Día 19: Garay N° 765
- Centro Modelo: Av. J de Garay 799
Puerto Madero
- Reserva Costanera Sur: Av. Dr. Tristán Achával Rodríguez 1550
- Cooperativa La Vivera Orgánica: Av. España 1800
- Comisaría Vecinal 1-E: Av. Ing. Huergo 1500
Comuna 2
Recoleta
- Estación Saludable Plaza Houssay: Paraguay y Uriburu
- Estación saludable Rubén Darío: Av. del Libertador y Dr. Luis Agote
- Centro cultural Recoleta: Junín 1930
- Sede Comunal 2: Pres. José E. Uriburu 1022
- Rinconcito de Recoleta: Uriburu N°1022
- Hospital general de agudos Bernardino Rivadavia: Av. General Las Heras 2670
- Hospital general de niños Dr. Ricardo Gutierrez: Gallo 1330
- Hospital de Odontología Dr. Ramón Carrillo: Sanchez de Bustamante 2529
- Sede 2: Vicente Lopez 2050
Comuna 3
San Cristóbal
- Sede comunal 3: Sarandí 1273
- Espacio Cultural Julian Centeya: Av. San Juan 3255
- Estación saludable Martín Fierro: Barcala e/ La Rioja y Gral. Urquiza
- Martin Fierro: Pje. Oruro 1310
- Sede 3: Avenida San Juan 2353
- CeSAC Nº 45: Cochabamba 2622
- Hospital de Oftalmología Santa Lucía: San Juan 2021
Balvanera
- Biblioteca Parque de la Estación: Pres. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3326
- Museo Casa Carlos Gardel: Jean Jaures 735
- Estación saludable Manzana 66: Moreno entre Catamarca y Av. Jujuy
- CeSAC Nº 11: Agüero 940
- Hospital general de agudos Ramos Mejia:General Urquiza 609
- Comisaría Vecinal 3-A: Lavalle 2625
- Comisaría Comunal 3: Venezuela 1931
Comuna 4
Barracas
- Club Social Santa Lucía: Av. Montes de Oca 1517
- CeSAC Nº 1: Av. Velez Sarsfield 1271
- CeSAC Nº 8: Osvaldo Cruz 3485
- CeSAC Nº 16: Osvaldo Cruz 2055
- CeSAC Nº 30: Av. Amancio Alcorta 3100
- CeSAC Nº 35: Osvaldo Cruz 3600
- CeSAC Nº 49: Camino de Sirga s/n y Agustín Magaldi
- Centro de Día 1: Amancio Alcorta N° 1402
- Centro de Día 6: Amancio Alcorta N° 1402
- Hospital de Salud Mental Braulio Moyano: Brandsen 2570
- Hospital de Salud Mental J. T. Borda: Doctor Ramón Carrillo 375
- Hospital Infanto Juvenil C. Tobar García: Doctor Ramón Carrillo 315
- Talleres de rehabilitación en salud mental: Suárez 2215
- Hospital de Gastroenterología B. Udaondo: Caseros 2061
- Hospital de Rehabilitación Respiratoria M. Ferrer: Doctor Enrique Finochietto 849
Parque Patricios
- El Templete - Comuna 4: Av. Caseros 3250
- Estación Saludable Parque Patricios: Patagones y Monteagudo
- Parque Patricios: Pepirí 135
- CeSAC Nº 10: Amancio Alcorta 1402
- CeSAC Nº 39: 24 de noviembre 1679
- Casa de Gobierno: Uspallata 3160
- Centro de Día 29: Urquiza N° 2247
- Hospital general de agudos Jose A. Penna: Doctor Profesor Pedro Chutro 3380
- Hospital de Infecciosas F. Muñiz: Uspallata 2272
- Hospital Materno Infantil R. Sardá: Esteban de Luca 2151
Nueva Pompeya
- Sede Comunal 4: Av. Del Barco Centenera 2906
- CeSAC Nº 32: Charrua 2900
- Centro de Día 25: Del bañado N° 2359
- Comisaría Vecinal 4-B: Quilmes 456
La Boca
- Centro Cultural Usina del Arte: Agustín R. Caffarena 1
- CeSAC Nº 9: Irala 1254
- CeSAC Nº 41: Ministro Brin 843
- CeSAC Nº 46: Av. Regimiento De Patricios 1941
- Hospital general de agudos DR. Cosme Argerich: Pi Y Margal 750
- Hospital de Odontología Infantil Don Benito Quinquela Martín: Don Pedro de Mendoza 1795
- Sede 4: Coronel Salvadores 799
Comuna 5
Almagro
- Estación saludable Almagro: Pres. Tte. Gral. Juan Domingo Perón entre Bulnes y Salguero
- CeSAC Nº 38: Av. Medrano 350
- Hospital de Odontología José Dueñas: Muñiz 15
- Comisaría Comunal 5: Billinghurst 471
Boedo
- Biblioteca M. Cane: Carlos Calvo 4319
- Sede Comunal 5: Carlos Calvo 3307 Plaza Mariano Boedo
- CeSAC Nº 42: Av. La Plata 2241
- Comisaría Vecinal 5-B: Muñiz 1250
- Sede 5: Cochabamba 4048
Comuna 6
Caballito
- Estación saludable Parque Centenario: Antonio Machado y Leopoldo Marechal
- Museo de Esculturas Luis Perlotti: Pujol 644
- Coop de Recuperadores Urbanos del Oeste: Yerbal 1473
- Sede Comunal 6 Av. Patricias Argentinas 277
- Hospital general de agudos DR. Carlos G. Durand:Ambrosetti 743
- Hospital Municipal de Oncología María Curie: Patricias Argentinas 750
- Instituto de Zoonosis L. Pasteur: Díaz Vélez 4821
- Hospital de Quemados Dr. Arturo Umberto Illia: Pedro Goyena 369
- Comisaría Vecinal 7-B: Valle 1454
- Comisaría Vecinal 6-B: Av. Avellaneda 1548
Comuna 7
Parque Chacabuco
- Centro Cultural Adán Buenosayres: Av. Asamblea 1200
- Estación saludable Parque Chacabuco: Av. Asamblea y Emilio Mitre
- Sede Instituto Superior de la Carrera: Zuviría 64
- Centro de Día 28: Picheuta N° 1517
- Chacabuco: Eva Perón 1410
Flores
- Estación de Bomberos San José de Flores: Av. Perito Moreno 1750
- Plaza Brian Aguinaco: Santander y Carlos Ortiz
- Plaza de la Misericordia: Av. Directorio 2000
- Plaza de los Periodistas: Av. Nazca 900
- Plaza de los Virreyes: Av. Lafuente y Av. Eva Perón
- Plaza del Ángel Gris: Av. Avellaneda y Av. Donato Álvarez
- Plaza General Pueyrredón: Av. Rivadavia 7000
- Espacio Cultural Marcó del Pont: Gral. José Gervasio Artigas 202
- NIDO Perito Moreno: Av. Perito Moreno y Erezcano, Barrio Ricciardelli
- Sede Comunal 7: Av. Rivadavia 7202
- CeSAC Nº 19: Curapaligüe 1905
- CeSAC Nº 20: Ana María Janer 2330 (Barrio 1 11 14)
- CeSAC Nº 31: Avenida Riestra y Ana M Janer
- CeSAC Nº 40: Esteban Bonorino 1729
- CeSAC Nº 48: Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 1753
- Centro de Día 3: Bonorino N° 897
- Centro de Día 7: Juan Bautista Alberdi N° 2908
- Hospital general de agudos Dr. Teodoro Alvarez: Aranguren 2701
- Hospital general de agudos P. Piñero: Avenida Varela 1301
- Comisaría Vecinal 7-A: Membrillar 877
- Comisaría Vecinal 7-C: Av. Gaona 2738
Comuna 8
Villa Lugano
- Sede Comunal 8: Av. Coronel Roca 5252
- Reserva de Lugano: Avenida 27 de Febrero y Av. Escalada
- Centro de información y formación ambiental: P.º Islas Malvinas, C1439
- NIDO Barrio INTA: Los Robles y del Palo Santo
- CeSAC Nº 5: Av. Piedra Buena 3140
- CeSAC Nº 7: 2 de Abril de 1982 Nº 6850
- CeSAC Nº 18: Miralla y Batle Ordoñez
- CeSAC Nº 29: Avenida Dellepiane 6999
- CeSAC Nº 43: Fonrouge 4377
- CeSAC Nº 44: Saraza 4202
- CeSAC Nº 3: Soldado de la Frontera 5144
- CeSAC Nº 28: Santander 5955
- Centro de Día 2: Coronel Pedro García N° 5606
- Centro de Día 10: 2 de Abril y Montiel
- Centro de Día 21: Delapiane sur N°4400
- Hospital general de agudos Cecilia Grierson: Avenida General Fernández De La Cruz 4402
- Comisaría Vecinal 8-C: Ana Díaz 5651
- Sede 8: Avenida Fernandez de la Cruz 4214
Villa Soldati
- NIDO Soldati: Corrales 3450
- Estación saludable Parque de la Ciudad: Calle 23 de Junio y Alberto Zorilla
- NIDO Barrio 20: Av Escalada 3850, esquina Chilavert
- Parque Olímpico: Av. Coronel Roca 5252
- CeSAC Nº 6: Mariano Acosta y Presidente Roca
- CeSAC Nº 24: Pasaje L 2300
Villa Riachuelo
- Centro de Día 16: Guamini N° 5202
- Centro de Día 33: Montiel N° 5382
Comuna 9
Liniers
- Polideportivo Santojanni: Patrón 622
- Hospital general de agudos Donacion Francisco Santojanni: Pilar 950
Mataderos
- CeSAC Nº 4: Alberdi y Pilar - Plaza Zalaberry
- CeSAC Nº 37: Av. los Corrales 6999
- Centro de Día 24: Yrupé N°6700
- Comisaría Vecinal 9-A: Av. Lisandro de la Torre 2343
- Dorrego: Monte 6637
Parque avellaneda
- Centro cultural Chacra de los Remedios: Av. Directorio 3980
- Estacion saludable Parque Avellaneda: Av. Lacarra y Av. Bilbao
- Sede Comunal 9: Timoteo Gordillo 2212
- CeSAC Nº 13: Directorio 4210
- CeSAC Nº 14: Horacio Casco 4446
- Centro de Día 12: Pasaje la facultad N° 1772
- Centro de Día 14: Pasaje la facultad N° 1772
- Parque Avellaneda: Av. Lacarra 1255
Comuna 10
Floresta
- Plaza Cnel. Ramón Falcón: Cnel. Ramón Falcón y Benedetti
- Plaza Corralón de Floresta: Av. Gaona 4660
- Sede Comunal 10: Bacacay 3968
- CeSAC N° 36: Mercedes 1371/79
- Pomar: Mercedes 1389
Monte Castro
- Centro de Jubilados La Amistad de Monte Castro: Av. Segurola 2112
- Plaza Don Bosco: Av. Lope de Vega y Miranda
- Centro de Día 31: Segurola N° 2140
- Hospital de Rehabilitación M. Rocca: Segurola 1949
Versalles
- Centro Cultural Versalles: Bruselas 785
- Plaza Ciudad de Banff: Arregui y Roma
Villa Luro
- Centro de Jubilados Vecinos Activos: Av. Rivadavia 10019
- Plaza Ejército de los Andes: Av. Rivadavia 10300
- CeSAC Nº 23: Bacacay 5640
- Centro de Día 4: Yerbal N° 5025
- Centro de Día 27: Ramón Falcón N° 4778
- Comisaría Vecinal 10-C: Rafaela 4751
Villa Real
- Plaza Villa Real: Irigoyen y José Pedro Varela
Comuna 11
Villa del Parque
- Estación saludable Aristóbulo del Valle: Baigorria 3250
Villa Devoto
- Sede Comunal 11: Av. Francisco Beiró 4680
- Biblioteca Devoto: Bahia Blanca 4025/4045
- CeSAC N° 50: Av. Lastra 4180
- Centro de Día 30: Pasaje alejandro posadas N° 2760
- Hospital general de agudos DR. Abel Zubizarreta: Nueva York 3952
- Comisaría Vecinal 11-B: José Cubas 4154
Villa Gral Mitre
- Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze: Juan B. Justo 4151
Comuna 12
Villa Urquiza
- Sede Comunal 12: Holmberg 2548
- CeSAC Nº 12: Olazábal 3960
- Centro de Día 20: Ceretti N° 3524
- Comisaría Vecinal 12-A: Machaín 3045
- Comisaría Vecinal 12-B: Av. Olazábal 5437
- Comisaría Vecinal 12-C: Juramento 4367
Coghlan
- Hospital general de agudos Dr. Ignacio Pirovano: Monroe 3555
Saavedra
- Estación saludable Parque Saavedra: Roque Perez y Paroissien
- Parque Sarmiento: Av. Dr. Ricardo Balbín 4750
- CeSAC Nº 27: Arias 3783
Villa Pueyrredón
- Centro de Día 8: Condarco N° 5155
- Centro de Día 18: Condarco N° 5155
- CeSAC Nº 2: Terrada 5850
Comuna 13
Belgrano.
- Biblioteca L. Lugones: La Pampa 2215
- Museo de Arte Español Enrique Larreta: Juramento 2291
- Reserva Costanera Norte: Intendente Güiraldes 2160
- Sede Comunal 13: Av. Cabildo 3067
- Instituto de Rehabilitación Psicofísica ( I.R.E.P. ): Echeverría 955
- Comisaría Comunal 13: Artilleros 2081
Colegiales
- Polideportivo Colegiales: Ramón Freire 120
Comuna 14
Palermo
- Ecoparque de Buenos Aires: Av. Sarmiento 2601
- Estacion saludable Lagos de Palermo: Andrés Bello casi esquina Tornquist
- Estacion saludable Rosedal: Iraola y Sarmiento
- Museo de Arte Popular Jose Hernandez: Av. del Libertador 2373
- Jardín Botánico Carlos Thays: Av. Santa fe 3951
- Sede Comunal 14: Beruti 3325
- Plaza Intendente Casares: República Árabe Siria 2510
- Plaza Chile: Tagle 2772
- Plaza Alemania: Av. Raúl Scalabrini Ortiz 2602
- Golf: Av. Ernesto Tornquist 6397
- CeSAC Nº 17: El Salvador 4037
- CeSAC Nº 26: Gurruchaga 1939
- CeSAC Nº 33: Córdoba 5741
- Centro de Día 9: Paraguay 5170
- Centro de Día 13: Paraguay 5170
- Centro Cultural: Paraguay 5170
- Hospital general de agudos Dr. Juan A. Fernandez: Cerviño 3356
- Parque Manuel Belgrano: Jerónimo Salguero 3450
- Sede 14: Avenida Coronel Diaz 2110
Comuna 15
Agronomía
- Polideportivo Costa Rica: Av. de los Constituyentes 3050
- Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear: Warnes 2630
Chacarita
- Estacion saludable Parque Los Andes: Av. Dorrego y Av. Corrientes
- Huerta La Ruda: Federico Lacroze y Triunvirato
- Sede Playon Chacarita: Av. Triunvirato 2651, Chacarita
- Sede Comunal 15: Av. Córdoba 5690
La Paternal
- CeSAC Nº 34: Gral. José G. Artigas 2262
- CeSAC Nº 22: Fragata Pres. Sarmiento 2152
- Sede 15: Almirante F.J. Segui 2125, planta baja
Villa Crespo
- Biblioteca Casa de la Lectura: Lavalleja 924
- Centro de Día 15: Jufré N° 350
- Comisaría Vecinal 15-B: Camargo 645
Villa Ortuzar
- Centro de Día 5: Heredia N°1253
- Hospital general de agudos Dr. Enrique Tornu: Combatientes De Malvinas 3002
Link de acceso al mapa de los refugios climáticos de la Ciudad de Buenos Aires: https://buenosaires.gob.ar/adaptacion/red-de-refugios-climaticos-de-la-ciudad-de-buenos-aires
Ola de calor | ¿Qué hacer ante las altas temperaturas?
- Hidratarse con frecuencia, incluso antes de sentir sed.
- Evitar la exposición al sol entre las 10 y las 17, el momento de mayor intensidad térmica.
- Usar ropa liviana y de colores claros, que permita una mejor ventilación del cuerpo.
- Priorizar alimentos frescos, como frutas y verduras, y evitar comidas pesadas.
- Permanecer en espacios frescos o con sombra, y hacer pausas si se realizan actividades al aire libre.
- Realizar actividad física temprano a la mañana o hacia la tarde cuando el calor disminuye.