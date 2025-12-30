Uno por uno, dónde están los refugios climáticos de la Ciudad.

Ante el impacto de la ola de calor, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) dispuso 86 refugios climáticos abiertos al público, donde los vecinos y visitantes podrán protegerse, descansar y continuar con sus actividades.

Los puntos que se ubican en la Usina del Arte o el Museo de Arte Popular José Hernández, se emplazan en las escuelas, bibliotecas y centros culturales con aire acondicionado o que naturalmente presentan temperaturas más confortables que en el exterior. También existen refugios con sombra y una elevada presencia de vegetación urbana, como el Jardín Botánico Carlos Thays o el Ecoparque.

¿Cómo funcionan los refugios climáticos de la Ciudad de Buenos Aires?

El programa porteño de refugios climáticos funciona desde hace dos años. Con el Jardín Botánico siendo el primer sitio elegido por la Ciudad para hacerle frente al calor, luego se sumaron el Centro Cultural San Martín, los museos Larreta y el de Arte Moderno, entre muchos otros. Hoy ya son 86 los puntos climáticos que vecinos y visitantes usan para protegerse del calor.

Si bien son lugares de descanso no brindan asistencia médica, por lo que, en caso de que una persona sienta síntomas como mareos, dolor de cabeza, deshidratación, náuseas o malestar general, se recomienda acudir al centro de salud más cercano o pedir asistencia médica inmediata llamando al SAME (107).

¿Dónde están los refugios climáticos de la Ciudad de Buenos Aires?

Comuna 1

Constitución

Sede central: Av. Entre Ríos 1492

Hospital general de niños Pedro De Elizalde: Manuel A. Montes De Oca 40

Monserrat

Biblioteca Centenera: Rep. Bolivariana de Venezuela 1538

Buenos Aires Museo: Defensa 187

Comisaría Vecinal 1-B: Tacuarí 770

Monte Castro

Hospital general de agudos Dalmacio Velez Sarsfield: Pedro Calderon De La Barca 1550

San Nicolás

Biblioteca Gálvez: Avenida Córdoba 1556/58

Sede 1: Piedras 1277

Comisaría Vecinal 1-D: Lavalle 451

Retiro

Biblioteca R. Güiraldes: Talcahuano 1261

Museo Fernández Blanco - sede Palacio Noel: Suipacha 1422

Espacio de Arte-Fundación OSDE: Arroyo 807

Centro Comunitario Barrio 31: Vicuña 885

CeSAC Nº 21: Prefectura Naval 80

CeSAC Nº 25: Manzana 33

CeSAC Nº 47: Alpaca 620

Comisaría Comunal 1-A: Suipacha 1156

Comisaría Comunal 1: Av. de los Inmigrantes 2250

Sede 1 bis: Galpon 1

San Telmo

Sede Comunal 1: Humberto 1º 250

Museo Moderno de Buenos Aires: Av. San Juan 350

CeSAC Nº 15: Balcarce 1150

Centro de Día 19: Garay N° 765

Centro Modelo: Av. J de Garay 799

Puerto Madero

Reserva Costanera Sur: Av. Dr. Tristán Achával Rodríguez 1550

Cooperativa La Vivera Orgánica: Av. España 1800

Comisaría Vecinal 1-E: Av. Ing. Huergo 1500

Comuna 2

Recoleta

Estación Saludable Plaza Houssay: Paraguay y Uriburu

Estación saludable Rubén Darío: Av. del Libertador y Dr. Luis Agote

Centro cultural Recoleta: Junín 1930

Sede Comunal 2: Pres. José E. Uriburu 1022

Rinconcito de Recoleta: Uriburu N°1022

Hospital general de agudos Bernardino Rivadavia: Av. General Las Heras 2670

Hospital general de niños Dr. Ricardo Gutierrez: Gallo 1330

Hospital de Odontología Dr. Ramón Carrillo: Sanchez de Bustamante 2529

Sede 2: Vicente Lopez 2050

Comuna 3

San Cristóbal

Sede comunal 3: Sarandí 1273

Espacio Cultural Julian Centeya: Av. San Juan 3255

Estación saludable Martín Fierro: Barcala e/ La Rioja y Gral. Urquiza

Martin Fierro: Pje. Oruro 1310

Sede 3: Avenida San Juan 2353

CeSAC Nº 45: Cochabamba 2622

Hospital de Oftalmología Santa Lucía: San Juan 2021

Balvanera

Biblioteca Parque de la Estación: Pres. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3326

Museo Casa Carlos Gardel: Jean Jaures 735

Estación saludable Manzana 66: Moreno entre Catamarca y Av. Jujuy

CeSAC Nº 11: Agüero 940

Hospital general de agudos Ramos Mejia:General Urquiza 609

Comisaría Vecinal 3-A: Lavalle 2625

Comisaría Comunal 3: Venezuela 1931

Comuna 4

Barracas

Club Social Santa Lucía: Av. Montes de Oca 1517

CeSAC Nº 1: Av. Velez Sarsfield 1271

CeSAC Nº 8: Osvaldo Cruz 3485

CeSAC Nº 16: Osvaldo Cruz 2055

CeSAC Nº 30: Av. Amancio Alcorta 3100

CeSAC Nº 35: Osvaldo Cruz 3600

CeSAC Nº 49: Camino de Sirga s/n y Agustín Magaldi

Centro de Día 1: Amancio Alcorta N° 1402

Centro de Día 6: Amancio Alcorta N° 1402

Hospital de Salud Mental Braulio Moyano: Brandsen 2570

Hospital de Salud Mental J. T. Borda: Doctor Ramón Carrillo 375

Hospital Infanto Juvenil C. Tobar García: Doctor Ramón Carrillo 315

Talleres de rehabilitación en salud mental: Suárez 2215

Hospital de Gastroenterología B. Udaondo: Caseros 2061

Hospital de Rehabilitación Respiratoria M. Ferrer: Doctor Enrique Finochietto 849

Parque Patricios

El Templete - Comuna 4: Av. Caseros 3250

Estación Saludable Parque Patricios: Patagones y Monteagudo

Parque Patricios: Pepirí 135

CeSAC Nº 10: Amancio Alcorta 1402

CeSAC Nº 39: 24 de noviembre 1679

Casa de Gobierno: Uspallata 3160

Centro de Día 29: Urquiza N° 2247

Hospital general de agudos Jose A. Penna: Doctor Profesor Pedro Chutro 3380

Hospital de Infecciosas F. Muñiz: Uspallata 2272

Hospital Materno Infantil R. Sardá: Esteban de Luca 2151

Nueva Pompeya

Sede Comunal 4: Av. Del Barco Centenera 2906

CeSAC Nº 32: Charrua 2900

Centro de Día 25: Del bañado N° 2359

Comisaría Vecinal 4-B: Quilmes 456

La Boca

Centro Cultural Usina del Arte: Agustín R. Caffarena 1

CeSAC Nº 9: Irala 1254

CeSAC Nº 41: Ministro Brin 843

CeSAC Nº 46: Av. Regimiento De Patricios 1941

Hospital general de agudos DR. Cosme Argerich: Pi Y Margal 750

Hospital de Odontología Infantil Don Benito Quinquela Martín: Don Pedro de Mendoza 1795

Sede 4: Coronel Salvadores 799

Comuna 5

Almagro

Estación saludable Almagro: Pres. Tte. Gral. Juan Domingo Perón entre Bulnes y Salguero

CeSAC Nº 38: Av. Medrano 350

Hospital de Odontología José Dueñas: Muñiz 15

Comisaría Comunal 5: Billinghurst 471

Boedo

Biblioteca M. Cane: Carlos Calvo 4319

Sede Comunal 5: Carlos Calvo 3307 Plaza Mariano Boedo

CeSAC Nº 42: Av. La Plata 2241

Comisaría Vecinal 5-B: Muñiz 1250

Sede 5: Cochabamba 4048

Comuna 6

Caballito

Estación saludable Parque Centenario: Antonio Machado y Leopoldo Marechal

Museo de Esculturas Luis Perlotti: Pujol 644

Coop de Recuperadores Urbanos del Oeste: Yerbal 1473

Sede Comunal 6 Av. Patricias Argentinas 277

Hospital general de agudos DR. Carlos G. Durand:Ambrosetti 743

Hospital Municipal de Oncología María Curie: Patricias Argentinas 750

Instituto de Zoonosis L. Pasteur: Díaz Vélez 4821

Hospital de Quemados Dr. Arturo Umberto Illia: Pedro Goyena 369

Comisaría Vecinal 7-B: Valle 1454

Comisaría Vecinal 6-B: Av. Avellaneda 1548

Comuna 7

Parque Chacabuco

Centro Cultural Adán Buenosayres: Av. Asamblea 1200

Estación saludable Parque Chacabuco: Av. Asamblea y Emilio Mitre

Sede Instituto Superior de la Carrera: Zuviría 64

Centro de Día 28: Picheuta N° 1517

Chacabuco: Eva Perón 1410

Flores

Estación de Bomberos San José de Flores: Av. Perito Moreno 1750

Plaza Brian Aguinaco: Santander y Carlos Ortiz

Plaza de la Misericordia: Av. Directorio 2000

Plaza de los Periodistas: Av. Nazca 900

Plaza de los Virreyes: Av. Lafuente y Av. Eva Perón

Plaza del Ángel Gris: Av. Avellaneda y Av. Donato Álvarez

Plaza General Pueyrredón: Av. Rivadavia 7000

Espacio Cultural Marcó del Pont: Gral. José Gervasio Artigas 202

NIDO Perito Moreno: Av. Perito Moreno y Erezcano, Barrio Ricciardelli

Sede Comunal 7: Av. Rivadavia 7202

CeSAC Nº 19: Curapaligüe 1905

CeSAC Nº 20: Ana María Janer 2330 (Barrio 1 11 14)

CeSAC Nº 31: Avenida Riestra y Ana M Janer

CeSAC Nº 40: Esteban Bonorino 1729

CeSAC Nº 48: Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 1753

Centro de Día 3: Bonorino N° 897

Centro de Día 7: Juan Bautista Alberdi N° 2908

Hospital general de agudos Dr. Teodoro Alvarez: Aranguren 2701

Hospital general de agudos P. Piñero: Avenida Varela 1301

Comisaría Vecinal 7-A: Membrillar 877

Comisaría Vecinal 7-C: Av. Gaona 2738

Comuna 8

Villa Lugano

Sede Comunal 8: Av. Coronel Roca 5252

Reserva de Lugano: Avenida 27 de Febrero y Av. Escalada

Centro de información y formación ambiental: P.º Islas Malvinas, C1439

NIDO Barrio INTA: Los Robles y del Palo Santo

CeSAC Nº 5: Av. Piedra Buena 3140

CeSAC Nº 7: 2 de Abril de 1982 Nº 6850

CeSAC Nº 18: Miralla y Batle Ordoñez

CeSAC Nº 29: Avenida Dellepiane 6999

CeSAC Nº 43: Fonrouge 4377

CeSAC Nº 44: Saraza 4202

CeSAC Nº 3: Soldado de la Frontera 5144

CeSAC Nº 28: Santander 5955

Centro de Día 2: Coronel Pedro García N° 5606

Centro de Día 10: 2 de Abril y Montiel

Centro de Día 21: Delapiane sur N°4400

Hospital general de agudos Cecilia Grierson: Avenida General Fernández De La Cruz 4402

Comisaría Vecinal 8-C: Ana Díaz 5651

Sede 8: Avenida Fernandez de la Cruz 4214

Villa Soldati

NIDO Soldati: Corrales 3450

Estación saludable Parque de la Ciudad: Calle 23 de Junio y Alberto Zorilla

NIDO Barrio 20: Av Escalada 3850, esquina Chilavert

Parque Olímpico: Av. Coronel Roca 5252

CeSAC Nº 6: Mariano Acosta y Presidente Roca

CeSAC Nº 24: Pasaje L 2300

Villa Riachuelo

Centro de Día 16: Guamini N° 5202

Centro de Día 33: Montiel N° 5382

Comuna 9

Liniers

Polideportivo Santojanni: Patrón 622

Hospital general de agudos Donacion Francisco Santojanni: Pilar 950

Mataderos

CeSAC Nº 4: Alberdi y Pilar - Plaza Zalaberry

CeSAC Nº 37: Av. los Corrales 6999

Centro de Día 24: Yrupé N°6700

Comisaría Vecinal 9-A: Av. Lisandro de la Torre 2343

Dorrego: Monte 6637

Parque avellaneda

Centro cultural Chacra de los Remedios: Av. Directorio 3980

Estacion saludable Parque Avellaneda: Av. Lacarra y Av. Bilbao

Sede Comunal 9: Timoteo Gordillo 2212

CeSAC Nº 13: Directorio 4210

CeSAC Nº 14: Horacio Casco 4446

Centro de Día 12: Pasaje la facultad N° 1772

Centro de Día 14: Pasaje la facultad N° 1772

Parque Avellaneda: Av. Lacarra 1255

Comuna 10

Floresta

Plaza Cnel. Ramón Falcón: Cnel. Ramón Falcón y Benedetti

Plaza Corralón de Floresta: Av. Gaona 4660

Sede Comunal 10: Bacacay 3968

CeSAC N° 36: Mercedes 1371/79

Pomar: Mercedes 1389

Monte Castro

Centro de Jubilados La Amistad de Monte Castro: Av. Segurola 2112

Plaza Don Bosco: Av. Lope de Vega y Miranda

Centro de Día 31: Segurola N° 2140

Hospital de Rehabilitación M. Rocca: Segurola 1949

Versalles

Centro Cultural Versalles: Bruselas 785

Plaza Ciudad de Banff: Arregui y Roma

Villa Luro

Centro de Jubilados Vecinos Activos: Av. Rivadavia 10019

Plaza Ejército de los Andes: Av. Rivadavia 10300

CeSAC Nº 23: Bacacay 5640

Centro de Día 4: Yerbal N° 5025

Centro de Día 27: Ramón Falcón N° 4778

Comisaría Vecinal 10-C: Rafaela 4751

Villa Real

Plaza Villa Real: Irigoyen y José Pedro Varela

Comuna 11

Villa del Parque

Estación saludable Aristóbulo del Valle: Baigorria 3250

Villa Devoto

Sede Comunal 11: Av. Francisco Beiró 4680

Biblioteca Devoto: Bahia Blanca 4025/4045

CeSAC N° 50: Av. Lastra 4180

Centro de Día 30: Pasaje alejandro posadas N° 2760

Hospital general de agudos DR. Abel Zubizarreta: Nueva York 3952

Comisaría Vecinal 11-B: José Cubas 4154

Villa Gral Mitre

Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze: Juan B. Justo 4151

Comuna 12

Villa Urquiza

Sede Comunal 12: Holmberg 2548

CeSAC Nº 12: Olazábal 3960

Centro de Día 20: Ceretti N° 3524

Comisaría Vecinal 12-A: Machaín 3045

Comisaría Vecinal 12-B: Av. Olazábal 5437

Comisaría Vecinal 12-C: Juramento 4367

Coghlan

Hospital general de agudos Dr. Ignacio Pirovano: Monroe 3555

Saavedra

Estación saludable Parque Saavedra: Roque Perez y Paroissien

Parque Sarmiento: Av. Dr. Ricardo Balbín 4750

CeSAC Nº 27: Arias 3783

Villa Pueyrredón

Centro de Día 8: Condarco N° 5155

Centro de Día 18: Condarco N° 5155

CeSAC Nº 2: Terrada 5850

Comuna 13

Belgrano.

Biblioteca L. Lugones: La Pampa 2215

Museo de Arte Español Enrique Larreta: Juramento 2291

Reserva Costanera Norte: Intendente Güiraldes 2160

Sede Comunal 13: Av. Cabildo 3067

Instituto de Rehabilitación Psicofísica ( I.R.E.P. ): Echeverría 955

Comisaría Comunal 13: Artilleros 2081

Colegiales

Polideportivo Colegiales: Ramón Freire 120

Comuna 14

Palermo

Ecoparque de Buenos Aires: Av. Sarmiento 2601

Estacion saludable Lagos de Palermo: Andrés Bello casi esquina Tornquist

Estacion saludable Rosedal: Iraola y Sarmiento

Museo de Arte Popular Jose Hernandez: Av. del Libertador 2373

Jardín Botánico Carlos Thays: Av. Santa fe 3951

Sede Comunal 14: Beruti 3325

Plaza Intendente Casares: República Árabe Siria 2510

Plaza Chile: Tagle 2772

Plaza Alemania: Av. Raúl Scalabrini Ortiz 2602

Golf: Av. Ernesto Tornquist 6397

CeSAC Nº 17: El Salvador 4037

CeSAC Nº 26: Gurruchaga 1939

CeSAC Nº 33: Córdoba 5741

Centro de Día 9: Paraguay 5170

Centro de Día 13: Paraguay 5170

Centro Cultural: Paraguay 5170

Hospital general de agudos Dr. Juan A. Fernandez: Cerviño 3356

Parque Manuel Belgrano: Jerónimo Salguero 3450

Sede 14: Avenida Coronel Diaz 2110

Comuna 15

Agronomía

Polideportivo Costa Rica: Av. de los Constituyentes 3050

Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear: Warnes 2630

Chacarita

Estacion saludable Parque Los Andes: Av. Dorrego y Av. Corrientes

Huerta La Ruda: Federico Lacroze y Triunvirato

Sede Playon Chacarita: Av. Triunvirato 2651, Chacarita

Sede Comunal 15: Av. Córdoba 5690

La Paternal

CeSAC Nº 34: Gral. José G. Artigas 2262

CeSAC Nº 22: Fragata Pres. Sarmiento 2152

Sede 15: Almirante F.J. Segui 2125, planta baja

Villa Crespo

Biblioteca Casa de la Lectura: Lavalleja 924

Centro de Día 15: Jufré N° 350

Comisaría Vecinal 15-B: Camargo 645

Villa Ortuzar

Centro de Día 5: Heredia N°1253

Hospital general de agudos Dr. Enrique Tornu: Combatientes De Malvinas 3002

Link de acceso al mapa de los refugios climáticos de la Ciudad de Buenos Aires: https://buenosaires.gob.ar/adaptacion/red-de-refugios-climaticos-de-la-ciudad-de-buenos-aires

