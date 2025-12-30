Ante la llegada de las altas temperaturas y con un pronóstico de verano intenso, la búsqueda de precios en electrodomésticos se vuelve una tarea obligada para cuidar el bolsillo. En este contexto, la cadena de supermercados Carrefour activó una "liquidación" de aires acondicionados que incluye rebajas que superan el 30% y, lo más buscado por los consumidores: financiación de hasta 18 cuotas sin interés.
Las ofertas abarcan desde equipos portátiles (ideales para quienes alquilan o no quieren romper paredes) hasta unidades split de alta potencia para refrigerar ambientes grandes, pasando por la tecnología Inverter, clave para reducir el consumo eléctrico en las facturas de luz.
Oferta de aires acondicionados en Carrefour
A continuación, la lista completa de los modelos en oferta, con sus precios y planes de pago. Cabe señalar que las promociones están sujetas a disponibilidad de stock en la web oficial de la cadena y pueden variar según la sucursal.
La estrella del ahorro: Aire portátil en 18 cuotas
Es la opción más accesible de la lista y la única que ofrece el financiamiento más extendido. Ideal para mover de una habitación a otra sin gastos de instalación.
- Aire Portátil Carrefour Home 3530W (HMAC12JTB 25L)
- Precio oferta: $649.000 (antes $799.000) - 18% OFF
- Financiación: 18 cuotas sin interés.
- Lo destacado: No requiere instalación fija, diseño compacto y función de deshumidificación. Potencia de 3530W.
Tecnología Inverter: Para cuidar la factura de luz
Los equipos Inverter son más caros al inicio, pero regulan la velocidad del motor para ahorrar energía a largo plazo.
-
Aire Split Inverter Philco 3900W (PHIN39HC2AWFPI)
- Precio oferta: $1.499.000 (antes $1.999.000) - 25% OFF
- Financiación: 12 cuotas sin interés.
- Lo destacado: Tecnología Inverter que garantiza temperatura estable y máximo ahorro energético. Silencioso y con diseño moderno.
Máxima Potencia: Para salones y espacios grandes
Si necesitás enfriar un living comedor amplio o una oficina, estas son las opciones con mayor frigorías y descuentos agresivos.
-
Aire Split Midea 6500W (MSAGFC 22H 01F)
- Precio oferta: $1.599.000 (antes $2.399.000) - 33% OFF
- Financiación: 12 cuotas sin interés.
- Lo destacado: Es la mejor oferta porcentual de la lista. 6520W de potencia en frío, ideal para grandes superficies con rápida climatización.
-
Aire Split Candy 6200W (22FCC)
- Precio oferta: $1.439.000 (antes $1.949.000) - 26% OFF
- Financiación: 12 cuotas sin interés.
- Lo destacado: Excelente relación precio-potencia. Incluye funciones Turbo, Sleep y kit de instalación. Bajo nivel sonoro (46 dB).
-
Aire Split Surrey 5607W (553GFQ2201F)
- Precio oferta: $1.799.000 (antes $2.499.000) - 28% OFF
- Financiación: 12 cuotas sin interés.
- Lo destacado: Marca líder en el mercado. Diseño robusto para uso intensivo y distribución uniforme del aire en grandes volúmenes.
-
Aire Split BGH 6500W (BSH65WCU)
- Precio oferta: $1.699.000 (antes $2.099.000) - 19% OFF
- Financiación: 12 cuotas sin interés.
- Lo destacado: Gran potencia nominal para ambientes muy amplios. Garantía de durabilidad BGH y alto caudal de aire.