Furor en los supermercados: liquidan ventiladores y aires acondicionados con descuentos de hasta el 28%

Las cadenas de supermercados ChangoMás, Coto y Carrefour se adelantaron al verano 2026 y lanzaron ofertas para liquidar aires acondicionados y ventiladores a precios imperdibles y con descuentos de hasta el 28%. Además, los electrodomésticos se pueden financiar en cuotas sin interés.
Mantener los ambientes frescos en estaciones calurosas es importante porque ayuda a prevenir golpes de calor, fatiga, deshidratación y molestias que afectan el descanso, el estado de ánimo y el rendimiento diario. Un hogar con buena ventilación, sombra y circulación de aire reduce la temperatura interior sin depender tanto del aire acondicionado. En este marco, las citadas cadenas de supermercados lanzaron potentes descuentos en ventiladores y aires acondicionados.
Descuentos y ofertas en ChangoMás
- Aire Acondicionado Bgh Silent 3200w. Precio con 28% de descuento: $ 599.999.
- Aire Acondicionado Philco 3400w Frio/Calor Phs32ha4cn. Precio con 10% de descuento: $ 719.99912
- Aire Acondicionado Inverter Frío/Calor Split Samsung 3150 W Ar12bshqawk2bg. Precio con 10% de descuento: $ 989.99912.
- Ventilador De Pie Liliana Vp20p. Precio con 10% de descuento: $ 98.99910
- Ventilador De Techo Liliana 3p 5v Ch Bl 90w Vthi503. Precio con 20% de descuento: $ 95.999.
- Ventilador Axel Turbo 20" Blanco Axtur20bl. Precio con 25% de descuento: $ 82.424.
Descuentos y ofertas en Carrefour
- Aire acondicionado split Philco frío/calor 3400W PHS32HA4CN blanco. Precio con 10% de descuento: $ 719.900,00. Dispoible en 9 cuotas sin interés.
- Aire split Philco 2750W FC PHS25HA4CN blanco. Precio con 20% de descuento: $ 699.000,00. Disponible en 12 cuotas sin interés.
- Aire split inverter Candy 3600w 12icc. Precio con 15% de decuento: $ 899.000,00. Disponible en 12 cuotas sin interés.
- Aire split inverter Hisense 3500w black as12ur4svr. Precio con 10% de descuento: $ 849.000,00. Disponible en 6 cuotas sin interés.
- Aire split BGH 2600w fc bs26wchu. Precio con 25% de descuento: $ 779.880,00. Disponible en 12 cuotas sin interés.
- Ventilador de techo retractil Protalia led negro. Precio con hasta 6 cuotas sin interés: $ 159.000,00.
- Ventilador de pie 20" Liliana 90w vpm20p negro. Precio con hasta 12 cuotas sin interés: $ 95.000,00.
- Ventilador turbo Indelplas 12" IV12. Precio con 28% de descuento: $ 35.000,00. Disponible en 3 cuotas sin interés.