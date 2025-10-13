Furor en los supermercados: liquidan ventiladores y aires acondicionados con descuentos de hasta el 28%

Descuentos locos en ventiladores y aires acondicionados.

Las cadenas de supermercados ChangoMás, Coto y Carrefour se adelantaron al verano 2026 y lanzaron ofertas para liquidar aires acondicionados y ventiladores a precios imperdibles y con descuentos de hasta el 28%. Además, los electrodomésticos se pueden financiar en cuotas sin interés.

Mantener los ambientes frescos en estaciones calurosas es importante porque ayuda a prevenir golpes de calor, fatiga, deshidratación y molestias que afectan el descanso, el estado de ánimo y el rendimiento diario. Un hogar con buena ventilación, sombra y circulación de aire reduce la temperatura interior sin depender tanto del aire acondicionado. En este marco, las citadas cadenas de supermercados lanzaron potentes descuentos en ventiladores y aires acondicionados.

Descuentos y ofertas en ChangoMás

Aire Acondicionado Bgh Silent 3200w. Precio con 28% de descuento: $ 599.999.

Aire Acondicionado Philco 3400w Frio/Calor Phs32ha4cn. Precio con 10% de descuento: $ 719.99912

Aire Acondicionado Inverter Frío/Calor Split Samsung 3150 W Ar12bshqawk2bg. Precio con 10% de descuento: $ 989.99912.

Ventilador De Pie Liliana Vp20p. Precio con 10% de descuento: $ 98.99910

Ventilador De Techo Liliana 3p 5v Ch Bl 90w Vthi503. Precio con 20% de descuento: $ 95.999.

Ventilador Axel Turbo 20" Blanco Axtur20bl. Precio con 25% de descuento: $ 82.424.

Descuentos y ofertas en Carrefour