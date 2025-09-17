Hamburguesas por $2500: la famosa cadena que rebaja sus productos por un solo día.

Las hamburguesas son uno de los platillos de comida rápida más consumidos al rededor del mundo y hay muchas cadenas y restaurantes a lo largo del mundo que hacen sus propias versiones. Sin ir más lejos, hay una famosa cadena en Argentina que, en búsqueda de romper su propio récord, hará una oferta especial en donde su producto estrella se conseguirá a precio promocional por un día.

Este domingo 21 de septiembre, la cadena de comidas rápidas Big Pons celebrará su tradicional "Cheese Burger Day" con una promoción imperdible: todas hamburguesas clásicas a solo $2500 en todas sus sucursales. Así, la mayoría de personas podrán disfrutar de un platillo lleno de sabor a un precio que no consigue en ningún lado.

La oferta es válida únicamente para consumo en el local y hasta agotar stock, por lo que se recomienda llegar temprano para no perderse esta oportunidad. Con 14 sucursales en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, Big Pons ofrece una experiencia gastronómica única para los amantes de las hamburguesas. No te pierdas esta oportunidad de disfrutar de una deliciosa comida a un precio accesible.

Cuál es el récord que busca romper Big Pons con esta oferta

Junto con la llegada de la primavera, la famosa empresa de comida rápida celebra su clásico "Cheese Burguer Day". Además de esta fecha esperada por muchos cada año, esta vez las sucursales tienen un objetivo claro: romper su propio récord. Con esta promoción de hamburguesas a $2500, Big Pons apunta a superar su récord de 100.000 unidades vendidas en un solo día, consolidándose como uno de los eventos gastronómicos más esperados del año en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.