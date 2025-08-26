Hamburguesa de sorrentinos: dónde probar el particular platillo que causa furor en redes sociales.

Las hamburguesas y las pastas son dos de las opciones predilectas de las personas a la hora de ir a comer a algún restaurante. Por este motivo, hay un restaurante en Buenos Aires que decidió combinar lo mejor de dos mundos, proponiendo un menú tan innovador como sorprendente: hamburguesa de sorrentinos.

La receta forma parte del menú de Gianni's un restaurante italo-americano ubicado en Godoy Cruz al 1700, pleno barrio de Palermo. Hace algunos días, grabaron un video que no tardó en popularizarse en redes sociales: en X, muchos usuarios empezaron a opinar sobre este peculiar platillo con opiniones bastante divididas. Pero sin dudas generó la curiosidad de muchos de probar esta opción de comida.

Si alguien va al restaurante a pedir este platillo recibirá un plato bastante abundante: entre dos panes de papa, habrá sorrentinos rellenos con "cheese burguer", una mezcla entre carne picada y queso cheddar, y como toque final un poco de cebolla caramelizada; a un lado, vendrán acompañadas con papas rústicas. "Cuando no podés decidir entre pastas o hamburguesas, nosotros te damos las dos", escribió el restaurante como descripción del video que recorrió todas las redes sociales.

Cuánto cuesta la hamburguesa de sorrentinos que se volvió viral en redes sociales

El platillo de hamburguesa de sorrentinos es tan original como abundante, ya que su tamaño es equivalente a otras opciones en diferentes hamburgueserías. Según la página oficial del restaurante, esta opción tiene un precio de $22.500.

Esta hamburguesa no es la única opción que hay para comer dentro del restaurante, sino que también cuenta con otras opciones de la rama de la cocina italiana. Precisamente, el menú cuenta con variedades de pizza, pastas y milanesas.