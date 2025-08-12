2x1 en cerveza tirada en agosto 2025: la pizzería de Buenos Aires que ofrece una promoción especial.

En Buenos Aires, donde abundan las pizzerías para todos los gustos, pocas logran destacar con propuestas que combinan tradición y promociones atractivas. En agosto de 2025, La Casa Blanca de Habana, ubicada en el barrio de Villa Pueyrredón, se convierte en el lugar ideal para los amantes de la cerveza y la pizza gracias a su imperdible 2x1 en cerveza tirada. Esta promoción especial que rinde homenaje al Mes de la Cerveza, permite disfrutar de una Quilmes tirada doble mientras se comparte una clásica pizza al horno de leña, todo en un ambiente relajado y cálido.

La promoción 2x1 en cerveza tirada está disponible durante todo agosto. Con esta iniciativa, La Casa Blanca de Habana celebra el Día Internacional de la Cerveza y ofrece una oportunidad para quienes buscan una salida informal entre semana sin sacrificar calidad ni sabor. La combinación de cerveza Quilmes y pizzas tradicionales hace que esta pizzería se destaque en la ciudad y se convierta en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

¿Dónde queda La Casa Blanca de Habana?

La Casa Blanca de Habana es una pizzería tradicional ubicada en la esquina de Nazca y Habana, en el barrio porteño de Villa Pueyrredón. Su dirección exacta es Nazca 4301, y abre de martes a miércoles de 19 a 23:30 horas, y de jueves a domingos de 20 a medianoche. El local es conocido por su horno de leña y su ambiente amigable, ideal para disfrutar de una buena pizza en compañía. Además, La Casa Blanca de Habana cuenta con presencia en Instagram (@lacasablancadehabana), donde comparte novedades y promociones con sus seguidores.

La Casa Blanca de Habana es un clásico del barrio de Villa Pueyrredón.

Cómo es la promoción 2x1 en cerveza tirada

Durante la primera quincena y hasta fin de mes, la pizzería ofrece un 2x1 en cerveza tirada Quilmes exclusivamente para consumo en salón, los martes, miércoles y jueves desde las 20 horas. Es una oportunidad perfecta para aprovechar entre semana y celebrar el Mes de la Cerveza, disfrutando de una cerveza bien fría acompañada por las clásicas pizzas caseras que elaboran en el barrio.

La Casa Blanca de Habana ofrece una pizza de edición limitada.

Además, la promoción se complementa con una novedad gastronómica: una pizza edición limitada que rinde homenaje al centenario del Club Villa Pueyrredón, disponible entre el 5 y el 17 de agosto, con ingredientes como puerro, panceta, provoleta, parmesano y perejil fresco.

Con este 2x1 en cerveza tirada, La Casa Blanca de Habana se posiciona como una opción destacada para quienes buscan combinar buena gastronomía y promociones especiales en Buenos Aires durante agosto de 2025. No solo es un lugar para disfrutar de una salida informal y agradable, sino también para conectar con la identidad barrial y la tradición porteña en cada mordisco y brindis.