Día de la cerveza IPA: dónde tomar con 2x1 y descuentos en Buenos Aires

Bares y restaurantes de Buenos Aires ofrecen propuestas gastronómicas para maridar con cervezas artesanales

El Día de la Cerveza IPA es la excusa perfecta para que los amantes de este estilo se reúnan a celebrar con promociones especiales. El 7 de agosto, bares y restaurantes de Buenos Aires ofrecerán 2x1 en cerveza y descuentos exclusivos, acompañados de propuestas gastronómicas para todos los gustos.

Growlers: elaboración propia y 2x1 para festejar

En su sede de Recoleta, Growlers celebrará el IPA Day con un happy hour especial: 2x1 en cerveza a $5500 en la American IPA de elaboración propia, la Growlers Extremma. Esta variedad se caracteriza por su cuerpo medio, aromas intensos y un amargor equilibrado que resalta un perfil frutado.

El ambiente del lugar combina murales de arte urbano, mesas comunitarias y un clima relajado. Entre las opciones para acompañar la bebida destacan las papas con cheddar, verdeo y huevo frito, nachos con guacamole, provoleta grillada con cebollas caramelizadas y pesto de rúcula, milanesas XL en diferentes versiones y alternativas veganas y vegetarianas.

Desarmadero Bar: degustación y celebración

Desarmadero se convertirá en uno de los epicentros del Día de la Cerveza IPA. Durante toda la jornada y el fin de semana ofrecerá una selección especial de cervezas lupuladas de marcas como Jabalina, Strange Brewing, Juguetes Perdidos, Minga, Sirhopper, Astor, Federal, Hopson, Prinston y Grunge.

Más de 1000 litros de cervezas con aromas y sabores intensos estarán disponibles para los fanáticos del lúpulo, en una propuesta que reúne a algunas de las mejores cervecerías artesanales del país.

Saigón Noodle Bar: fusión asiática y Session IPA

Saigón Noodle Bar, reconocido por su cocina de estilo callejero vietnamita, presentará una cerveza de elaboración propia en colaboración con Lumpen: la Viet Kong Session IPA. Se trata de una variedad de amargor suave, ideal para maridar con platos asiáticos.

La recomendación de la casa es acompañarla con Pho Bo, una sopa tradicional de carne de res cocida en caldo durante cinco horas con fideos frescos y siete especias, disponible en sus sucursales de San Telmo, Palermo y Retiro.

ZUK Restaurant: IPA artesanal en Puerto de Olivos

En Puerto de Olivos, ZUK Restaurant ofrecerá su IPA American elaborada con malta Caraclair y lúpulo Simcoe, que aporta notas cítricas y un amargor marcado pero equilibrado. Con 4,5% de graduación alcohólica, se sirve directamente desde tanques de acero inoxidable visibles desde la calle, garantizando frescura en cada copa.

Entre las opciones para maridar destacan el vacío de cocción lenta con salsa de la casa, risotto de azafrán con pesca en tempura y la milanesa de bife de chorizo con papas asadas o vegetales al horno.

El IPA Day reúne a cervecerías y bares con promociones y ediciones especiales para los amantes del lúpulo

Pasillito: West Coast IPA con 2x1

Este espacio en el corazón de Palermo ofrecerá 2x1 en cerveza hasta las 22 horas en tres canillas dedicadas exclusivamente al estilo IPA. La propuesta incluirá West Coast IPA de Hopson Brewing, elaborada con lúpulos americanos y un perfil de notas cítricas, resinosas y de amargor sostenido.

Una opción pensada para quienes buscan intensidad y carácter en cada trago, acompañada por un ambiente que invita a disfrutar del tardeo.

La Pescadería: sabores de mar con 2x1 en botellas

En esta fecha, La Pescadería propondrá 2x1 en cerveza Patagonia 24.7 en botellas de 730 ml. Esta variedad, ligera y con notas cítricas, marida perfectamente con sushi nikkei, ceviches, pesca a las brasas, ramen, croquetas de salmón o platos mediterráneos como linguini con salsa cremosa de langostinos.

Una alternativa ideal para compartir entre amigos y disfrutar del Día de la Cerveza IPA con platos frescos y sabrosos.