Fausto Vera: edad, altura y de qué juega el futbolista de River

Fausto Vera es refuerzo de River.

River se refuerza pensando en lo que será un 2026 con varias competencias por delante. El elenco de Marcelo Gallardo busca dejar atrás lo que fue un año bastante negativo, para prepararse de lleno en lo que será la nueva temporada. Y para ello la vista estuvo fija en buscar refuerzos de nivel, como es el caso de Fausto Vera, un jugador surgido de Argentinos Juniors con el que el Millonario busca potenciarse en un sector importante del campo de juego.

Es la primera vez en más de una década que el club de Núñez se queda afuera de la Copa Libertadores, por lo que esta vez el gran objetivo pasa por la Copa Sudamericana, certamen que supo ganar en 2014. Y el desafío para Fausto Vera es el de demostrar en uno de los clubes más importantes de Argentina y el continente todo lo que sabe hacer, en el desafío más importante que afrontó en su carrera hasta ahora y en un año complejo para el equipo de la banda roja.

Cuál es la altura de Fausto Vera y cuántos años tiene

Fausto Vera tiene 25 años y mide 1,79 metros.

De qué juega Fausto Vera y sus características

El futbolista elegido por Marcelo Gallardo juega de mediocampista central. Entre sus principales características está la de brindar equilibrio en la mitad de la cancha, gracias a su criterio para manejar la pelota y buena recuperación. Vera es un futbolista que interpreta el juego desde la posición y el pase. Su mayor virtud aparece cuando puede recibir perfilado, girar con tiempo y decidir con criterio.

Fausto Vera en Atlético Mineiro.

Y viene acostumbrado a estar en equipos que le demandan ser el eje de un equipo de posesión de pelota, al haber tenido de entrenador en Argentinos Juniors a Gabriel Milito, un entrenador que supo darle una identidad al Bicho desde el buen manejo de pelota y el protagonismo. Y para sostener ese sistema, la presencia de Fausto era fundamental, de tal manera que el entrenador lo llevó a Atlético Mineiro cuando estuvo como DT del equipo de Belo Horizonte.

Por su parte, el futbolista tiene experiencia también en las categorías formativas de la Selección Argentina. En primer lugar, al haber estado en el seleccionado sub 17, donde jugó un Sudamericano, mientras que después le tocó jugar en la sub 20, donde consigió disputar en 2019 el mundial sub 20. Una experiencia que demuestra que desde chico siempre fue una gran proyección.

Clubes donde jugó Fausto Vera