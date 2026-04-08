"Orgullosos de nuestra historia e identidad": Insfrán encabezó el aniversario de Formosa con un emotivo mensaje

En el marco del aniversario de Formosa, el gobernador Gildo Insfrán encabezó los actos centrales que marcaron el inicio de las celebraciones por los 147 años de la fundación de la provincia. La jornada incluyó el tradicional izamiento de banderas y la promesa de lealtad de estudiantes, en un contexto donde el mandatario puso el foco en la identidad formoseña y la unidad del pueblo.

A través de sus redes sociales, Insfrán expresó: “Con mucha emoción y alegría, participamos de los actos conmemorativos del 147° Aniversario de Formosa. Luego del izamiento de banderas en el Mástil Municipal, nos dirigimos al Estadio Cincuentenario, donde 2.681 alumnos de cuarto grado prometieron lealtad a la bandera provincial. Orgullosos de nuestra historia e identidad, celebramos un año más de nuestra querida Formosa".

Jura a la bandera

Las actividades comenzaron en el Mástil Municipal, donde se realizó el izamiento de las banderas nacional y provincial con la participación de autoridades, y posteriormente el evento continuó en el Estadio Cincuentenario, donde 2.681 alumnos de cuarto grado realizaron la promesa de lealtad a la bandera provincial, uno de los momentos más significativos de la jornada. Un mensaje centrado en la historia y el presente.

En ese marco, el gobernador expresó a los estudiantes: “Alumnos, esta bandera simboliza el ser provincial en su paño, como el crisol se funden nuestros orígenes, nuestra historia, las luchas del presente y la esperanza del porvenir, al calor de la unión, la hermandad, el espíritu solidario, la humildad, el trabajo fecundo y la fe en Dios”.

“Estos rasgos prominentes del formoseño hacen una identidad cultural única e irrepetible, con la cual, desde este costado norte de la Patria, nos proyectamos a la Nación y desde allí enfrentamos los desafíos de la integración”, destacó. Posteriormente, el mandatario les preguntó a los alumnos si prometían "mantener siempre vivos en vuestros corazones el compromiso de estudiar, trabajar y poner el mejor esfuerzo para alcanzar la paz, la prosperidad y la felicidad de todos los formoseños”, a lo que los jóvenes respondieron: “¡Sí, prometo!”.

Un acto lleno de emoción para los formoseños

Durante el acto, también tomó la palabra el intendente de la ciudad, Jorge Jofré, quien repasó los orígenes de Formosa y reivindicó el legado del fundador Luis Jorge Fontana. En ese sentido, sostuvo que la comunidad formoseña se construyó sobre valores como el esfuerzo, la solidaridad y el compromiso colectivo .

Asimismo, remarcó el fuerte arraigo de los habitantes con su tierra y la importancia de sostener una identidad propia, forjada a lo largo del tiempo a partir de la diversidad cultural y el aporte de distintos sectores de la sociedad.

Críticas al contexto nacional y defensa del federalismo

En su discurso, Jofré también se refirió al escenario político y económico del país, al advertir que el rumbo actual "parece excluir a la gran mayoría de los argentinos”, en especial a las provincias y su impacto sobre el federalismo

En esa línea, defendió la necesidad de sostener un modelo de desarrollo con inclusión y resaltó el rol del Estado provincial. Afirmó que Formosa continúa un camino que prioriza a las personas y busca garantizar oportunidades para todos, incluso en un contexto adverso.

El aniversario de Formosa volvió a poner en primer plano el valor de la identidad colectiva y el sentido de pertenencia. En el cierre, se convocó a la comunidad a continuar con el trabajo de manera conjunta para consolidar un proyecto común.

“Formosa no es solo un lugar en el mapa, es una comunidad viva, un proyecto colectivo”, expresó el intendente al resumir el espíritu de una celebración que combinó memoria histórica, participación ciudadana y una mirada hacia el futuro .