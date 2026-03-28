La Fundación Banco Formosa lanzó una iniciativa para fortalecer la educación financiera: los detalles

El Gobierno de Gildo Insfrán y la Fundación Banco Formosa se unieron para firmar un convenio marco de colaboración para desarrollar un programa integral de educación financiera destinado a docentes y estudiantes del nivel secundario. El objetivo es aportar contenidos, herramientas pedagógicas y formación específica con la cartera educativa como actor de implementación en los espacios áulicos.

El acuerdo fue suscripto por el ingeniero Daniel Arturo Higa, en representación de la Fundación; y por el ministro de Cultura y Educación de la provincia de Formosa, Julio René Aráoz.

Esta iniciativa consolida una alianza estratégica entre el ámbito educativo y el sector institucional, con el objetivo de fortalecer capacidades clave para la vida cotidiana, vinculadas al uso responsable del dinero, el consumo y la interacción en entornos digitales.

Mi Banco Fácil

En este contexto la Fundación, a través de su programa Mi Banco Fácil aportará contenidos, herramientas pedagógicas y formación específica, mientras que el Ministerio de Cultura y Educación facilitará la implementación en las escuelas y promoverá la participación de la comunidad.

El programa prioriza la educación como herramienta de prevención, promoviendo el pensamiento crítico, la independencia financiera y la detección temprana de conductas de riesgo, como la ludopatía digital.

El convenio implicará instancias de formación docente, talleres presenciales, cursos virtuales y materiales didácticos que permitirán llevar estos contenidos al aula, posicionando a la escuela como un espacio clave para acompañar a los jóvenes frente a los desafíos del mundo digital.

La provincia y el Banco de Formosa presentan iniciativa especial para Semana Santa

En el marco de la crisis económica que atraviesa el país, el gobierno de Gildo Insfrán, junto al Banco de Formosa, lanzó una serie de beneficios para las familias formoseñas con motivo de la Semana Santa.

Desde comienzos de abril, quienes utilicen tarjetas Chigüé o Visa del Banco de Formosa podrán acceder a promociones en panaderías, supermercados, almacenes de congelados y comercios gastronómicos. Se registra un aumento en los pedidos de pescado, empanadas y tartas de vigilia, así como en la demanda de roscas de Pascua y huevos de chocolate.

La inflación y la pérdida del poder adquisitivo convierten a las promociones y facilidades de pago en herramientas clave para las familias. Los beneficios incluyen supermercados, pescaderías, vinotecas, restaurantes y otros comercios gastronómicos adheridos.

Desde el Banco de Formosa señalaron que la iniciativa busca que las familias aprovechen oportunidades de ahorro en una fecha significativa para la comunidad. Además, informaron que todos los detalles de las promociones están disponibles en la web oficial de la entidad.