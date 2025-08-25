Revolucioná tu Emprendimiento: La Rioja suma apoyo a proyectos productivos y fortalece la economía en la provincia

El gobierno de La Rioja realizó una nueva entrega de créditos a emprendedores riojanos, sumando estas ayudas a las 25 ya otorgadas en la provincia. La iniciativa se enmarca en el programa Revoluciona tu Emprendimiento, diseñado para fortalecer el trabajo y el crecimiento de proyectos productivos que contribuyan al desarrollo local.

El programa se ejecuta en articulación con el Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, el Fondo de Garantías Público de La Rioja (FOGAPLAR), el Gobierno provincial y el Consejo Federal de Inversiones, con el objetivo de impulsar la economía regional y apoyar a los emprendedores. Durante la entrega, estuvo presente la candidata a diputada nacional Gabriela Pedrali, impulsora de la iniciativa, junto a la presidenta de FOGAPLAR, Laura Sabatini, y equipos técnicos, quienes felicitaron a los beneficiarios correspondientes a las inscripciones hasta fines de julio.

Un programa para apoyar el futuro de los emprendedores

Durante la entrega, Padrali expresó: "Trabajamos con una gran vocación de acompañar a las emprendedoras y emprendedores con una mirada federal, alcanzando todos los lugares de nuestra provincia. Diseñamos estas herramientas porque sabemos que son necesarias, más en estos momentos difíciles, donde el apoyo de un Estado cercano y con una mirada especial al sector emprendedor puede marcar la diferencia".

En esa línea, la funcionaria remarcó que la meta es generar un "salto cualitativo" en los proyectos y que por ello buscan que los negocios de los riojanos "escalen y crezcan, que incorporen herramientas a partir de las mentorías y que puedan imaginar cuánto más pueden lograr si así se lo proponen”.

Por su parte, Sabatini destacó que este es un primer paso "muy importante", ya que genera un antecedente crediticio, y remarcó que es fundamental poner en valor "la decisión de solicitar un crédito, cumplirlo y poder seguir con el acompañamiento y con nuevas propuestas en el futuro".

"Finalmente, Rosa Cejas, una de las emprendedoras beneficiadas, destacó que con el crédito busca crecer más y expresó sus expectativas para el futuro de su emprendimiento:"Que los delantales y producciones se vean en un café, una heladería, en un bar y que me reconozcan a mí al verlos. Todo lo que hago lo hago con cariño y con amor, y es mi principal fuente de ingreso; a mi edad (58 años) no podría encontrar otro trabajo".

Un programa pensado para los emprendedores

El programa Revolucioná tu Emprendimiento está diseñado para impulsar proyectos en sus etapas iniciales que busquen mejorar su rendimiento y aumentar su impacto. Los emprendimientos seleccionados obtendrán una serie de beneficios financieros, incluyendo créditos de hasta 2 millones de pesos con una tasa de devolución del 25%, con la posibilidad de pagar en 36 cuotas fijas y un periodo de gracia de 3 meses. Además del apoyo económico, los participantes recibirán mentorías y asistencia técnica personalizada de un equipo de profesionales, lo que les permitirá fortalecer sus proyectos de manera integral.

Para postularse, los interesados deben ser mayores de edad, residir en La Rioja y no tener antecedentes en el sistema financiero formal. Sus emprendimientos deben tener al menos un año de antigüedad y estar enfocados en sectores clave como Turismo, Innovación Tecnológica, Producción Artesanal Creativa o Economía Circular. El proceso de inscripción es sencillo; deben completar el formulario en el sitio web oficial del programa y adjuntar una foto de su DNI y una constancia de domicilio.