La diputada Pedrali criticó la media sanción del Presupuesto 2026: “Vuelve a darle la espalda a La Rioja”

La diputada nacional por La Rioja, Gabriela Pedrali, cuestionó la aprobación de la Ley de Presupuesto 2026, que obtuvo media sanción tras una extensa jornada en la Cámara de Diputados de la Nación. En ese marco, advirtió que el proyecto impulsado por el Gobierno nacional profundiza una mirada centralista y de ajuste permanente, asfixia a las provincias y municipios, y omite dar respuesta a los fondos que la Nación adeuda a La Rioja.

La legisladora nacional por La Rioja cuestionó la ley impulsada por el gobierno libertario por carecer de una mirada federal. En comunicación con medios locales, enfatizó: “La Ley de Presupuesto planteada por el presidente Javier Milei consolida un modelo de desigualdad. Expresa con claridad la visión de país y de sociedad que defiende La Libertad Avanza, una Argentina en la que ganan las multinacionales, la especulación financiera, los bancos, el campo sojero y los amigos del poder”.

Bajo esta línea, cuestionó el manejo económico del Gobierno nacional y las expectativas que se sembraron en la población, y aseguró que “era mentira que el esfuerzo era por única vez". "Los argentinos ya hicimos el esfuerzo en 2024 y 2025, y los números indican que el ajuste se profundizará en 2026”, agregó. Del mismo modo, alertó que el Presupuesto prevé recortes en áreas sensibles como salud, educación, cultura, ciencia y tecnología, y jubilaciones.

Pedrali enfatizó sus críticas al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y Gino Visconti, también representantes de La Rioja pero por La Libertad Avanza y aseguró que no defendieron los intereses de sus representados al no reclamar los fondos extra coparticipables: “La discusión dejó en evidencia que Martín Menem y Gino Visconti le dieron la espalda a La Rioja, al no acompañar los reclamos legítimos de nuestra provincia ni defender los recursos que nos corresponden”.

Desde el bloque de Unión por la Patria, se impulsó la incorporación de los fondos que la Nación le debe a cada riojano y riojana, “una deuda histórica”. Y agregó: “Tuvieron dos oportunidades para defender los derechos y recursos de la provincia; sin embargo, eligieron no acompañar esta propuesta”.

Por último, la legisladora destacó como un logro el rechazo del Capítulo 11, específicamente al artículo 75 que pretendía derogar la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad, exigiendo al presidente Milei el cumplimiento efectivo de ambas. “En una maniobra ilegal, a la madrugada, intentaron anular leyes que habíamos conquistado durante todo 2025, protegiendo a trabajadores, estudiantes, jubilados y personas con discapacidad”, señaló.

Cómo fue la votación

El presidente Javier Milei quedó a un paso de contar con su primer Presupuesto. En las primeras horas del miércoles pasado, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto que establece los gastos y recursos del próximo ejercicio, el cual deberá ser ratificado por el Senado antes del cierre del período de sesiones extraordinarias.

La Cámara de Diputados aprobó en general el Presupuesto con 132 votos afirmativos, correspondientes al oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados. En tanto, la iniciativa cosechó 97 votos negativos, mayoritariamente de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). Además, se registraron 19 abstenciones.