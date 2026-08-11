Desempleo juvenil mundial aumenta por escasa creación de empleo y riesgo inminente de IA: agencia ONU

Foto de archivo de un cartel donde se ofrece empleo en un escaparate en Eastcote,Gran Bretaña.

El desempleo juvenil a nivel mundial aumentó en 2025, ya que el menor crecimiento económico, las tensiones geopolíticas y la escasa creación de ‌empleo dificultaron que los jóvenes ‌encontraran trabajo, dijo el miércoles la Organización Internacional del Trabajo.

La entidad advirtió, en tanto, que la inteligencia artificial podría agravar las crecientes presiones sobre el mercado laboral.

La tasa de desempleo mundial entre los jóvenes de 15 a 24 años subió al 12,4% el año pasado desde el 12,3% en 2023, lo que equivale a 67 millones de jóvenes de este grupo en todo el mundo, según un ​nuevo informe de la ⁠agencia de la ONU.

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Esto supuso un retroceso respecto a las mejoras observadas tras ‌la pandemia de COVID-19 y reflejó un deterioro tanto en la ⁠cantidad como en la calidad de los ⁠puestos de trabajo disponibles para los jóvenes trabajadores, según el informe.

La OIT señaló que la proporción de jóvenes que no trabajan ni estudian ni siguen una formación aumentó ⁠ligeramente hasta el 20%, lo que representa a más de 257 ​millones de personas.

"La situación está empeorando de forma casi generalizada", ‌señala el informe, que destaca que el ‌desempleo juvenil aumentó entre 2023 y 2025 en ocho de las 11 ⁠subregiones del mundo. Las tasas también subieron en los países de ingresos altos, de ingresos medios-bajos y de ingresos bajos.

El desempleo juvenil fue más elevado en los Estados árabes, con un 26,2%, seguidos por el norte de África, con un ​22,6%, según ‌el informe.

Algunos de los peores números se produjeron en las economías más ricas, ya que el desempleo juvenil en América del Norte subió del 8,3% en 2023 al 9,8% en 2025. En el norte, sur y oeste de Europa, la tasa se situó en el 15%.

La agencia ⁠destacó la disminución de los puestos de trabajo de cualificación media, incluidos los puestos de oficina, administrativos, de ventas y de fabricación, que tradicionalmente han supuesto una puerta de entrada al mercado laboral para los jóvenes que abandonan la enseñanza secundaria o la universidad.

Esta tendencia podría intensificarse a medida que la IA transforme los lugares de trabajo. La OIT estimó que el 6,1% de los puestos de trabajo que actualmente ocupan ‌personas de entre 15 y 29 años pertenecen a labores más expuestas a los cambios relacionados con la IA.

Si tan solo el 10% de esos puestos desapareciera por completo, alrededor de 5,6 millones de jóvenes trabajadores, principalmente en países de altos ingresos, podrían enfrentarse al desempleo, a cambios de carrera o a la salida de la población ‌activa, según el informe.

Al mismo tiempo, los puestos de trabajo en sectores altamente cualificados, como la ciencia, la ingeniería, la sanidad y las tecnologías de la información siguen creciendo ‌en la mayoría de ⁠los países.

En las economías en desarrollo, sin embargo, muchos jóvenes no pueden permitirse un desempleo prolongado y, en su lugar, aceptan ​trabajos precarios. Casi nueve de cada 10 jóvenes trabajadores de países de ingresos bajos y medios-bajos siguen en el empleo informal, sin contar con una protección laboral y social adecuada.

Con información de Reuters