Trump advierte de una gran escalada bélica si fracasa el proceso de paz con Irán

FOTO DE ARCHIVO: Personas caminan junto a un mural que representa al difunto líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini, y al difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, después de que anunciarse el alto el fuego, en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald ​Trump, se comprometió a mantener los recursos militares en Oriente Medio hasta que se alcance un acuerdo de paz con Irán y advirtió de una escalada significativa de los combates si este país no lo cumplía, mientras los precios del petróleo subían ante la preocupación por el suministro y ‌las restricciones en el estrecho de Ormuz.

Trump dijo en una publicación ‌en redes sociales que los buques, aviones y personal estadounidenses, provistos de más munición y armamento, permanecerían en la zona para destruir, si fuera necesario, a "un enemigo sustancialmente debilitado", pero se mostró confiado en que se alcanzaría y se cumpliría un acuerdo duradero.

"Si por cualquier motivo no fuera así, lo cual es muy improbable, entonces 'empezará el tiroteo', mayor, mejor y más fuerte de lo que nadie haya visto jamás", dijo Trump, que añadió que, contrariamente a la "retórica falsa", Irán había acordado no desarrollar armas nucleares y reabrir el estrecho de Ormuz.

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"Mientras tanto, nuestro gran Ejército se está rearmando y descansando, esperando, de hecho, su próxima conquista. ¡ESTADOS UNIDOS HA VUELTO!".

Aunque tanto EEUU como Irán declararon la victoria en una guerra de cinco semanas que ha causado miles de muertos, sus principales disputas siguen sin resolverse, y cada parte se mantiene firme ​en sus exigencias contrapuestas para alcanzar un acuerdo ⁠que podría definir Oriente Medio durante generaciones.

IRÁN CALIFICA LAS NEGOCIACIONES DE "IRRACIONALES" ANTE LOS ATAQUES ISRAELÍES

La última publicación de Trump se produjo tras el mayor ataque coordinado ‌de la guerra por parte de Israel el miércoles, que causó la muerte de más de 250 personas en Líbano, lo que ⁠provocó una advertencia del principal negociador iraní de que la intensificación de la guerra paralela por ⁠parte de Israel y la insistencia de Washington en que Teherán abandone sus ambiciones nucleares podrían poner en peligro las conversaciones para forjar un acuerdo de paz permanente.

"En tal situación, un alto el fuego bilateral o las negociaciones eran irrazonables", dijo el miércoles el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Bager Qalibaf, en un comunicado.

Los precios ⁠del petróleo subían el jueves ante la preocupación de los inversores por la fragilidad de la tregua y los elevados riesgos geopolíticos sobre el suministro ​de Oriente Medio, con dudas de que las restricciones en el estrecho de Ormuz vayan a aliviarse pronto.

Los futuros ‌del crudo Brent avanzaban 1,96 dólares, o un 2,07%, hasta situarse en 96,71 dólares ‌el barril a las 0325 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate de EEUU subía 2,6 dólares, o un 2,75%, hasta los 97,01 dólares el ⁠barril, un día después de que ambos índices de referencia cayeran bruscamente tras el anuncio del alto el fuego.

El crudo Brent y el WTI se mantienen muy por encima de los 70,75 y 65 dólares por barril que tenían antes de que comenzara la ofensiva conjunta de EEUU e Israel.

Los mercados bursátiles asiáticos se mostraban cautelosos el jueves en un escenario de incertidumbre sobre el alto el fuego, con el Nikkei de Japón oscilando en torno al nivel anterior tras haber subido un 5,4% en la ​sesión anterior, y el ‌índice de MSCI de acciones de Asia-Pacífico que no incluye Japón cedía un 0,7%.

En Wall Street, los futuros del S&P 500 y los del Nasdaq bajaban un 0,2% tras el fin de la subida del miércoles, y en Europa, los futuros del EUROSTOXX 50 perdían un 0,1%, los del DAX retrocedían un 0,5%, mientras que los del FTSE subían un 0,4%.

AGENDAS CONTRADICTORIAS

La oleada de ataques aéreos de Israel del miércoles planteó dudas sobre los esfuerzos de tregua en la región, con mensajes contradictorios sobre el alcance del alto el fuego y agendas muy contrastadas para las conversaciones de paz que comenzarán el sábado ⁠en Pakistán.

EEUU e Israel afirman que Líbano no está incluido en el acuerdo, mientras que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, dijo que el cese de las hostilidades en Líbano era una condición esencial del acuerdo de Teherán con Washington.

Hezbolá, respaldado por Irán, dijo que lanzó cohetes en la madrugada del jueves contra el pequeño kibutz de Manara, alegando lo que describió como violaciones del alto el fuego por parte de Israel, y advirtió de que habría más hasta que se detuviera la "agresión israelo-estadounidense".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán condenó el jueves las operaciones israelíes, que, según dijo, "socavan los esfuerzos internacionales por establecer la paz y la estabilidad".

El presidente francés, Emmanuel Macron, había dicho anteriormente que Líbano "debe quedar plenamente amparado" por el alto el fuego.

La delegación iraní para las conversaciones tenía previsto llegar a Islamabad el jueves por la noche.

"A pesar del escepticismo de la opinión pública iraní debido ‌a las repetidas violaciones del alto el fuego por parte del régimen israelí, (...) la delegación iraní llega esta noche a Islamabad para mantener conversaciones serias basadas en los 10 puntos propuestos por Irán", dijo el embajador Reza Amiri Moghadam en una publicación en la red social X el jueves.

"LA LIBERTAD DE NAVEGACIÓN SIGNIFICA QUE LA NAVEGACIÓN DEBE SER LIBRE"

Apenas había indicios de que el estrecho de Ormuz estuviera abierto de manera significativa desde el acuerdo de tregua, ya que Irán seguía afirmando su control sobre esta arteria vital —por la que transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado— y exigiendo peajes para el paso seguro.

La capacidad recién demostrada por Teherán para ‌cortar el suministro energético del golfo Pérsico mediante su control del estrecho, a pesar de décadas de inversión militar masiva de EEUU en la región, muestra cómo el conflicto ya ha alterado la dinámica de poder en el golfo.

La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán publicó el jueves un mapa en el que se muestran rutas marítimas alternativas en el estrecho ‌de Ormuz para ayudar a los buques ⁠a evitar las minas navales, según informó la agencia de noticias semioficial iraní ISNA.

La ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, afirmará este jueves que la navegación por el estrecho de Ormuz debe ser libre de peajes, contrarrestando así la presión de Irán para controlar ​un canal que durante mucho tiempo se ha considerado una vía navegable internacional.

"Las libertades fundamentales de los mares no deben ser retiradas unilateralmente ni vendidas a postores individuales. Tampoco puede haber lugar para peajes en una vía navegable internacional", afirmará Cooper en un discurso anual sobre política exterior en Londres, según extractos adelantados.

"La libertad de navegación significa que la navegación debe ser libre".

Con información de Reuters