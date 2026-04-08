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Maersk dice que el alto el fuego entre EEUU e Irán podría generar oportunidades de tránsito en Ormuz

08 de abril, 2026 | 05.03

El grupo naviero danés Maersk dijo el miércoles ‌que el ‌alto el fuego entre Estados Unidos e Irán podría generar oportunidades de tránsito para los buques en el estrecho de Ormuz, ​pero que ⁠aún no ofrecía plena ‌seguridad marítima.

La guerra, ⁠que comenzó con ⁠los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en ⁠febrero, seguidos de ataques ​iraníes en toda ‌la región y ‌el cierre del estrecho ⁠de Ormuz, ha paralizado casi por completo el transporte marítimo en el ​golfo ‌Pérsico, lo que ha tenido repercusiones en las cadenas de suministro mundiales.

"Cualquier decisión de transitar ⁠por el estrecho de Ormuz se basará en evaluaciones continuas de riesgos, un seguimiento minucioso de la situación de seguridad y las orientaciones ‌disponibles de las autoridades y socios pertinentes", dijo Maersk en un comunicado a Reuters.

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"En este momento, adoptamos un ‌enfoque prudente y no vamos a realizar ningún cambio en ‌servicios específicos", ⁠señaló la empresa.

Con información de Reuters

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