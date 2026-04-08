Maersk dice que el alto el fuego entre EEUU e Irán podría generar oportunidades de tránsito en Ormuz

FOTO DE ARCHIVO. Contenedores de transporte marítimo a bordo de un buque de Maersk que llega al puerto de Algeciras, en la provincia de Cádiz, Andalucía, España

El grupo naviero danés Maersk dijo el miércoles ‌que el ‌alto el fuego entre Estados Unidos e Irán podría generar oportunidades de tránsito para los buques en el estrecho de Ormuz, ​pero que ⁠aún no ofrecía plena ‌seguridad marítima.

La guerra, ⁠que comenzó con ⁠los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en ⁠febrero, seguidos de ataques ​iraníes en toda ‌la región y ‌el cierre del estrecho ⁠de Ormuz, ha paralizado casi por completo el transporte marítimo en el ​golfo ‌Pérsico, lo que ha tenido repercusiones en las cadenas de suministro mundiales.

"Cualquier decisión de transitar ⁠por el estrecho de Ormuz se basará en evaluaciones continuas de riesgos, un seguimiento minucioso de la situación de seguridad y las orientaciones ‌disponibles de las autoridades y socios pertinentes", dijo Maersk en un comunicado a Reuters.

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"En este momento, adoptamos un ‌enfoque prudente y no vamos a realizar ningún cambio en ‌servicios específicos", ⁠señaló la empresa.

Con información de Reuters