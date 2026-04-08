Nubosidad y descenso de temperatura en CABA y el Conurbano: así será el miércoles 8 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 8 de abril en Buenos Aires y alrededores. Este miércoles, se irán las lluvias y el cielo se mantendrá mayormente nublado durante todo el día, mientras que la temperatura descenderá levemente y se ubicará entre los 16°C de mínima y los 20°C de máxima.

El pronóstico del tiempo extendido para esta semana en el AMBA, según el SMN

El SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para el resto de la semana y confirmó que la temperatura volverá a elevarse levemente con el correr de los días:

Jueves 9: el día comenzará parcialmente nublado y se despejará por la tarde, mientras que la temperatura estará fresca al oscilar entre los 14°C de mínima y los 23°C de máxima.

el día comenzará parcialmente nublado y se despejará por la tarde, mientras que la temperatura estará fresca al oscilar entre los 14°C de mínima y los 23°C de máxima. Viernes 10: el cielo se mantendrá despejado y la temperatura baja entre una mínima de 13°C y una máxima de 23°C.

el cielo se mantendrá despejado y la temperatura baja entre una mínima de 13°C y una máxima de 23°C. Sábado 11: el cielo se mantendrá solo algo nublado durante todo el día y se elevará levemente la temperatura al ubicarse entre una mínima de 16°C y una máxima de 24°.

Ciudad de Buenos Aires: el pronóstico del tiempo de esta semana

Cómo será el otoño 2026 en Argentina: proyectan temperaturas y lluvias por encima de las cifras habituales

El SMN publicó su pronóstico climático trimestral para el período abril-junio de 2026 y el panorama que describe se aleja de un otoño típico. El organismo oficial anticipó que las temperaturas serán superiores a lo normal durante toda la estación en amplias zonas del territorio nacional, con mayor intensidad en el Litoral, el Noreste y la región central del país.



En materia de precipitaciones, las zonas con mayor probabilidad de registrar lluvias por encima de lo habitual son el NOA, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de San Luis y el centro-este de la provincia de Buenos Aires, incluido el AMBA, donde la probabilidad de superar el rango histórico normal —que ronda los 800 mm acumulados entre abril y junio— es superior al 50%.

Este escenario se configura tras un marzo que dejó marcas históricas en varias ciudades: Azul acumuló 367 mm, superando el récord anterior de 2002; Olavarría registró su marzo más lluvioso desde 1987; y Metán cerró el primer trimestre con más de 1.000 mm acumulados.

Frente a ese antecedente, el SMN advierte sobre un riesgo elevado de anegamientos en las regiones que ya llegan a la nueva estación con suelos saturados. Al mismo tiempo, el organismo espera que haya condiciones más secas en el extremo oeste del NOA. En el resto del país, el pronóstico indica valores normales o superiores a los históricos tanto en temperatura como en precipitaciones, sin excepción.

El informe fue elaborado a partir de modelos climáticos globales y estadísticos nacionales, pero solo indica tendencias probabilísticas para el conjunto del trimestre. "El pronóstico no indica valores exactos de lluvia o temperatura, ni su variabilidad día a día. Es una guía de tendencias predominantes para todo el trimestre”, insistió el SMN.