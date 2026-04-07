Formosa se prepara para la Carrera Azul por el autismo y la inclusión: cuándo será y dónde se desarrollará

Formosa será escenario de una nueva edición de la Carrera Azul, una propuesta que apunta a visibilizar el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y fortalecer la inclusión social. Bajo el lema “La inclusión empieza en vos”, la convocatoria está dirigida a familias, instituciones y a toda la comunidad, en una jornada que busca generar conciencia y acompañamiento a través de distintas actividades.

La Carrera Azul, que se realizará el martes 8 de abril a partir de las 17.30 en el Paseo Costanero Vuelta Fermosa, es organizada por la Asociación Camino Azul TEA Formosa junto a la Fundación para la Asistencia Solidaria, con el acompañamiento del Estado provincial. Según informaron, ya cuenta con un importante número de inscriptos aunque la convocatoria continúa abierta.

Además de la actividad principal, se desarrollarán circuitos participativos pensados para todas las edades, con el objetivo de garantizar una amplia inclusión y estarán presentes instituciones públicas y privadas que brindarán información y orientación a familias que atraviesan diagnósticos recientes. A su vez, participarán organizaciones vinculadas a la discapacidad, junto con feriantes y expositores que ofrecerán distintas propuestas abiertas al público.

Concientización y acompañamiento del Gobierno formoseño

En el marco del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, esta iniciativa no competitiva busca fortalecer la mirada social respecto a la inclusión de las personas con TEA. Sus organizadores destacan que el objetivo principal es generar un espacio de encuentro que fomente la empatía y brinde un fuerte apoyo a las familias, con especial atención en aquellas que recién comienzan a transitar el camino del diagnóstico.

Para complementar este acompañamiento emocional, la jornada también se centrará en facilitar información y acercar herramientas prácticas a la comunidad. Durante el evento funcionarán distintos espacios de asesoramiento directo donde los asistentes podrán consultar sobre la gestión de certificados, las opciones de tratamientos y los servicios disponibles en la actualidad.

Un evento en crecimiento

La Carrera Azul se afianza como un evento fundamental dentro de la agenda local relacionada con la inclusión. Gracias a una convocatoria que aumenta de forma sostenida cada año, esta actividad logró consolidar su relevancia e importancia en la comunidad.

Para la edición actual, las expectativas apuntan a una concurrencia masiva que logrará un profundo impacto social. El objetivo es que la gran cantidad de asistentes contribuya de manera directa a visibilizar y promover activamente la inclusión de las personas con autismo en los espacios de la vida cotidiana.