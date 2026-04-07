El soldado más condecorado de Australia es acusado de crímenes de guerra

Miembros de los medios de comunicación esperan delante de la comisaría de policía de Mascot después de que el exsoldado del SAS Ben Roberts-Smith fuera acusado de presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, en Sídney, Australia

El soldado más condecorado de Australia fue detenido el martes y acusado de cinco cargos ‌de crímenes de guerra ‌relacionados con el asesinato de civiles desarmados durante su despliegue en Afganistán.

La policía informó de que un exmiembro de las Fuerzas de Defensa Australianas, de 47 años, había sido detenido en el aeropuerto de Sídney. Los registros judiciales identificaron al hombre como Ben Roberts-Smith.

Se le ​imputaron cinco cargos ⁠de crímenes de guerra en relación con el asesinato ‌de cinco personas en Afganistán entre 2009 ⁠y 2012, según informó la ⁠Policía Federal Australiana (AFP, por sus siglas en inglés). La pena máxima por cada cargo es la cadena perpetua.

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"Se alegará que ⁠las víctimas no participaban en hostilidades en el ​momento de su presunto asesinato en ‌Afganistán", declaró la comisaria de ‌la AFP, Krissy Barrett, en una rueda de prensa.

"Se ⁠alegará que las víctimas estaban detenidas, desarmadas y bajo el control de miembros de las ADF (Fuerzas de Defensa Australianas) cuando fueron asesinadas."

La policía también alegará que ​las víctimas ‌fueron abatidas a tiros por el acusado o por subordinados que actuaban bajo sus órdenes y en su presencia, añadió.

La AFP informó de que se le había denegado la libertad bajo fianza ⁠y que comparecería ante el tribunal para una vista de fianza el miércoles.

Roberts-Smith fue aclamado como héroe nacional tras recibir varias condecoraciones militares de alto rango, incluida la Cruz Victoria, por sus acciones durante seis misiones en Afganistán entre 2006 y 2012.

El militar ha negado sistemáticamente las acusaciones de ‌irregularidades durante su servicio, algunas de las cuales fueron publicadas por primera vez por los periódicos de Nine Entertainment en una serie de artículos que comenzaron en 2018.

Entre las acusaciones publicadas figuraban que Roberts-Smith había matado a tiros a ‌un adolescente afgano desarmado y había empujado a un hombre esposado por un acantilado antes de ordenar que lo mataran ‌a tiros.

Amnistía Internacional ⁠dijo que la detención de Roberts-Smith era un "paso fundamental hacia la justicia global y ​los esfuerzos por garantizar la rendición de cuentas".

Con información de Reuters