Un informe de inteligencia avisó de la "amenaza persistente" de Irán para EEUU

FOTO DE ARCHIVO. Vista general de la Casa Blanca mientras la caravana del presidente estadounidense, Donald Trump, regresa tras una visita al Trump National Golf Club, en Washington, D.C., EEUU

El FBI advirtió el mes pasado a las fuerzas del orden estatales y locales de Estados Unidos del aumento de la amenaza que suponía el Gobierno de Irán para objetivos en el país, a ‌pesar de que la Casa Blanca intentaba ‌restar importancia a la probabilidad de un ataque, según revela un informe de inteligencia de fuerzas de seguridad federales al que ha tenido acceso Reuters.

En el informe del 20 de marzo, el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y otras agencias de inteligencia federales advirtieron de que el Gobierno iraní "supone una amenaza persistente" para el personal y los edificios militares y gubernamentales estadounidenses, las instituciones judías e israelíes y los disidentes iraníes en EEUU. A pesar de esas advertencias, el FBI y el Centro Nacional Antiterrorista (NCTC, por sus siglas en inglés) no habían identificado amenazas generalizadas ​para la población estadounidense, según el ⁠informe.

El presidente Donald Trump ha minimizado públicamente la posibilidad de que se produjeran ataques iraníes en suelo estadounidense, ‌en respuesta a otras evaluaciones de inteligencia de los últimos meses. Cuando se le preguntó a ⁠las puertas de la Casa Blanca el 11 de marzo si ⁠le preocupaba que Irán perpetrara un ataque en EEUU, Trump respondió: "No, no me preocupa".

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El presidente republicano intensificó su retórica en torno al conflicto esta semana, afirmando el martes que "toda una civilización moriría" anoche si Irán no cumplía sus exigencias, ⁠aunque posteriormente anunció un acuerdo de alto el fuego.

El informe del 20 de marzo —titulado "Informe de concienciación sobre ​seguridad pública"— se publicó semanas después de que Reuters y otros medios informaran de ‌que la Casa Blanca había bloqueado la publicación de ‌un informe de inteligencia de características similares. En aquel momento, la Casa Blanca afirmó que se estaba asegurando ⁠de que toda la información fuera debidamente verificada antes de su publicación.

"Toda la Administración Trump está trabajando conjuntamente para proteger el territorio nacional y al pueblo estadounidense, como siempre lo hace", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado. "Los medios de comunicación no deberían intentar sembrar el miedo de forma irresponsable informando sobre memorandos individuales ​de las fuerzas ‌del orden que pueden carecer de un contexto más amplio".

El FBI y el NCTC no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Ali Karimi Magham, portavoz de la misión iraní ante Naciones Unidas, se negó a hacer comentarios.

LA MAYORÍA DE LOS ESTADOUNIDENSES SE OPONE A LA GUERRA Y QUIERE QUE TERMINE RÁPIDAMENTE

Los estadounidenses tienen una opinión negativa de la guerra, y dos tercios afirmaron que EEUU debía poner ⁠fin a su participación rápidamente, según reveló una encuesta de Reuters/Ipsos del mes pasado, lo que hace que la percepción pública de cualquier amenaza sea especialmente relevante.

El informe del FBI del 20 de marzo se obtuvo a través de solicitudes de acceso a registros públicos presentadas por la organización sin ánimo de lucro dedicada a la transparencia en materia de seguridad nacional Property of the People y se compartió con Reuters.

El informe destacaba "el potencial de amenazas físicas elevadas" contra objetivos en EEUU por parte del Gobierno iraní tras el inicio del conflicto.

"Los extremistas violentos con diversos trasfondos ideológicos, incluidos aquellos que se oponen a EEUU o ‌a Israel, también pueden ver este conflicto como una justificación para la violencia", afirmaba el informe.

El informe señala que los servicios de seguridad iraníes han intentado secuestrar y asesinar a estadounidenses en los últimos años. Si bien indica que la mayoría de los complots en EEUU han implicado armas de fuego, otros métodos incluyeron "apuñalamientos, embestidas con vehículos, atentados con bombas, envenenamientos, estrangulamientos, asfixias e incendios provocados".

Teherán prefiere utilizar a agentes que ya cuentan con estatus legal en EEUU o acceso al país, según el ‌informe. El Gobierno iraní ha vigilado en el pasado las redes sociales, las retransmisiones en directo y las aplicaciones de mapas para elegir objetivos y evaluar las medidas de seguridad, según el informe, que añade que el Gobierno también ha utilizado tácticas de ‌piratería informática, como correos electrónicos ⁠de "phishing" o ciberestafas.

El Gobierno iraní "también ha intentado atraer a las víctimas a otros países geográficamente más cercanos a Irán, casi con toda seguridad con el fin de secuestrarlas y, finalmente, ejecutarlas", ​se indica.

El informe advierte a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que deben permanecer alerta ante posibles amenazas y compartir la información relevante con las autoridades federales.

Con información de Reuters