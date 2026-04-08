Trump se reúne con el secretario general de la OTAN mientras la guerra con Irán pone a prueba la Alianza

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de EEUU, Donald Trump, mantiene una reunión bilateral con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe este miércoles en la Casa Blanca al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en un momento en ‌que la guerra con Irán ha ‌llevado las relaciones de EEUU con otros miembros de la alianza militar a un punto crítico.

El presidente republicano ha amenazado con retirarse de la alianza transatlántica de 32 miembros y ha criticado a los aliados europeos de Washington en las últimas semanas por lo que, según él, ha sido un apoyo insuficiente a la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán. Trump dijo el martes que los ataques se suspenderían después de que ambas partes acordaran un ​alto el fuego de dos ⁠semanas.

Trump ha pedido a los países que dependen del petróleo de la región del golfo ‌Pérsico que rompan el control de Irán sobre el estrecho de Ormuz, ⁠pero es poco probable que los países europeos se ⁠sumen a las misiones de desminado u otras operaciones para liberar la navegación mientras continúen las hostilidades, según dos diplomáticos europeos.

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Irán ha prometido bloquear este punto estratégico vital con minas hasta que termine ⁠la guerra.

UN "PUNTO PELIGROSO" PARA LA ALIANZA

Rutte, conocido en Europa como el "susurrador de Trump", ​ha cultivado una relación cordial con Trump a pesar de la tensión ‌y se refirió a él el año ‌pasado como un "papá" que gestionaba una pelea de patio de colegio entre Israel e Irán. ⁠Otro diplomático europeo describió el enfoque de Rutte hacia Trump como deferente, pero eficaz.

El conflicto sobre Irán ha agravado las inquietudes transatlánticas sobre Ucrania, Groenlandia y el gasto militar, aunque altos responsables estadounidenses han asegurado en privado a los Gobiernos europeos que la Administración de Trump sigue ​comprometida con la ‌OTAN, según uno de los dos representantes europeos que participó en esas conversaciones.

"Este es un momento peligroso para la alianza transatlántica", dijo Oana Lungescu, exportavoz de la OTAN que ahora trabaja en el Royal United Services Institute, un laboratorio de ideas en Londres.

Cuando ambos se reúnan, es probable que Rutte exprese un interés compartido en ⁠restablecer el comercio marítimo normal después de que las hostilidades provocaran un aumento de los precios de la energía a nivel mundial, según indicaron los dos primeros diplomáticos. También se espera que intente disuadir al líder estadounidense de criticar públicamente a la Alianza, al tiempo que destaca las medidas que están tomando los países europeos para aumentar el gasto en defensa.

Un responsable de la OTAN dijo que Rutte trataría de aumentar la cooperación en materia de industria de defensa y de debatir las guerras en ‌Irán y Ucrania.

Pero no está claro si la OTAN, una alianza defensiva centrada en América del Norte y Europa, desempeñaría un papel importante en Oriente Medio. Según uno de los diplomáticos, los líderes europeos no han encargado a Rutte que se comprometa a una operación en el estrecho de Ormuz cuando se reúna con Trump.

"Espero que mantenga el diálogo sobre Ucrania y el reparto de cargas dentro ‌de la OTAN", dijo otro alto diplomático europeo, y agregó que el expolítico neerlandés ha dicho que los miembros de la Alianza "deberían inclinarse por la apertura de Ormuz" tras un alto el fuego.

Las reuniones de ‌Trump en el Despacho ⁠Oval con líderes extranjeros suelen ser todo un espectáculo, en el que tanto los elogios como las quejas se expresan públicamente ante las cámaras de televisión. ​La Casa Blanca no ha confirmado si la reunión entre Trump y Rutte estará abierta a la prensa.

Con información de Reuters