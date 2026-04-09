Rutte dijo a miembros de la OTAN que Trump quiere compromisos sobre Ormuz en próximos días: fuentes

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Trump, mantiene una reunión bilateral con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Foro Económico Mundial de Davos.

El ​secretario general de la OTAN, Mark Rutte, informó a algunas capitales de que el ‌presidente de Estados Unidos, ‌Donald Trump, quiere compromisos concretos en los próximos días para ayudar a garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz, según informaron el jueves dos diplomáticos europeos a Reuters.

Rutte se reunió con Trump en Washington el miércoles, en medio ​de las tensiones ⁠dentro de la alianza por la guerra ‌con Irán.

"Tomamos nota de la frustración ⁠en Washington, pero no consultaron ⁠a los aliados ni antes ni después de iniciar esta guerra", afirmó uno de los diplomáticos.

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"La OTAN ⁠como tal no desempeñaría ningún papel ​en la guerra contra Irán, pero ‌los aliados quieren ser ‌de ayuda en la búsqueda de soluciones a ⁠largo plazo para Ormuz. Con las negociaciones en curso con Irán, esto podría ser útil", agregó.

Trump ha calificado repetidamente a la OTAN ​de "tigre de ‌papel" y ha amenazado con retirarse de la alianza transatlántica de 32 miembros en las últimas semanas, argumentando que los aliados europeos de Washington han dependido de ⁠las garantías de seguridad de Estados Unidos mientras proporcionaban un apoyo insuficiente a la campaña de bombardeos estadounidense-israelí en Irán.

Aunque el mandatario afirmó el martes que los ataques contra Irán se suspenderían en virtud de un alto el fuego de dos semanas, ‌las repercusiones del conflicto han seguido tensando las relaciones.

Tras la reunión, Trump publicó en su plataforma Truth Social, en mayúsculas, que "la OTAN no estuvo ahí cuando la necesitamos, y no estará ahí ‌si la necesitamos de nuevo".

Rutte, que ha sido objeto de críticas por elogiar con frecuencia a Trump, declaró ‌en una ⁠entrevista con la CNN tras la reunión del miércoles que el presidente estadounidense "está ​claramente decepcionado con muchos aliados de la OTAN, y puedo entender su punto de vista".

Con información de Reuters