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Reino Unido pedirá que Ormuz quede libre de peajes y quiere sumar a Líbano al alto el fuego

09 de abril, 2026 | 03.53

​La ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, afirmará este ‌jueves que el ‌tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz —por el que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas del mundo— debe ser gratuito, en respuesta ​a la ⁠presión ejercida por Irán para ‌controlar esta vía navegable ⁠de vital importancia.

Irán ⁠ha manifestado su intención de cobrar peajes a los buques que atraviesen ⁠el estrecho de Ormuz. Antes ​de la guerra entre ‌Estados Unidos, Israel ‌e Irán, el estrecho se consideraba ⁠oficialmente una vía navegable internacional.

"Las libertades fundamentales de los mares no deben ser retiradas unilateralmente, ​ni ‌vendidas a postores individuales. Tampoco puede haber lugar para peajes en una vía navegable internacional. La libertad de ⁠navegación significa que la navegación debe ser libre", afirmará Cooper en un discurso anual sobre política exterior en la Mansion House de Londres, según extractos adelantados.

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Cooper también reiterará los ‌llamamientos de los líderes mundiales para que Líbano sea incluido en el alto el fuego de dos semanas acordado el martes entre Irán ‌y Estados Unidos. Israel lanzó el miércoles sus mayores ataques hasta la ‌fecha contra ⁠Líbano, dirigidos contra la milicia Hezbolá, respaldada por ​Irán.

Con información de Reuters

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