Crisis humanitaria en Colombia por conflicto armado alcanzó su nivel más grave en una década: CICR

FOTO DE ARCHIVO. Personas desplazadas por los ataques de los rebeldes del ELN, en Tibú, Colombia

​Las consecuencias en la población civil por el conflicto armado en Colombia alcanzaron en 2025 el nivel ‌más grave en una ‌década por un aumento de las hostilidades y la falta de respeto al derecho humanitario por parte de los grupos armados, reveló el martes un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El país sudamericano enfrenta un conflicto interno desde hace seis décadas, en ​el que las ⁠Fuerzas Armadas del Estado enfrentan a guerrillas izquierdistas y ‌bandas criminales, que a su vez combaten ⁠entre sí por el control ⁠territorial de zonas selváticas y montañosas estratégicas para el narcotráfico y la extracción ilícita de oro, sus principales fuentes ⁠de financiación.

La mayoría de indicadores reportaron alzas alarmantes ​durante el 2025, según el informe ‌anual del CICR, que registró ‌965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, la ⁠mayoría civiles, y documentó 308 nuevas desapariciones.

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El informe, con base en cifras oficiales del Gobierno, registró al menos 235.619 personas desplazadas de manera individual, 87.069 en ​eventos masivos ‌y 176.730 que permanecieron confinadas.

Además, reportó 282 actos violentos contra la asistencia de salud, en hechos relacionados con el conflicto armado.

Frente a 2024, todos estos indicadores aumentaron de manera significativa y ⁠en varios casos se duplicaron: el desplazamiento individual creció un 100%, el desplazamiento masivo un 111% y el confinamiento un 99%, precisó el CICR.

La cifra de personas muertas o heridas por artefactos explosivos como minas aumentó un 34% en 2025 en comparación con el año previo, al tiempo ‌que la de desaparecidas subió un 22%.

"La situación humanitaria en 2025 es el resultado de un deterioro progresivo que el CICR ha advertido desde 2018 y que hoy se expresa en consecuencias cada vez más graves y profundas ‌para la población civil", dijo en un comunicado Olivier Dubois, jefe de la delegación regional de la organización humanitaria en ‌Bogotá.

Además de ⁠los enfrentamientos, la población civil también enfrentó distintas formas de violencia y abuso, como homicidios, ​desapariciones, amenazas, violencia sexual y el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con el informe.

Con información de Reuters