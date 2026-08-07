Corte de EEUU bloquea el proyecto de Trump para construir un salón de baile en la Casa Blanca

Continúan las obras de construcción de un helipuerto en la Casa Blanca en Washington.

Una corte de apelación de Estados Unidos ordenó el viernes al ‌Gobierno del presidente ‌Donald Trump que detenga la construcción de un salón de baile de 400 millones de dólares en el emplazamiento del ala este de la Casa Blanca, ya demolida, lo que supone un importante revés para ​el líder republicano.

La ⁠Corte de Apelación para el Circuito ‌del Distrito de Columbia, de Washington, ⁠confirmó en una resolución ⁠de 2 votos a 1 una medida cautelar obtenida por el National Trust for Historic Preservation, ⁠que presentó una demanda el año ​pasado después de que el ‌Gobierno derribó el ala ‌este y comenzó la construcción de un ⁠salón de baile de 8.360 metros cuadrados sin solicitar la autorización del Congreso.

No obstante, el tribunal de apelación suspendió la ​ejecución de ‌su fallo durante 14 días para permitir que el Gobierno recurra a la Corte Suprema de Estados Unidos.

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Trump interpuso el recurso después de que el ⁠juez federal de distrito Richard Leon bloqueó en dos ocasiones la construcción en superficie en el emplazamiento, pero permitió que continuaran los trabajos subterráneos.

Leon, nombrado por el expresidente republicano George W. Bush, había dictaminado que ninguna ley federal "se ‌acerca ni remotamente a otorgar al presidente" la autoridad necesaria para construir el salón de baile sin la aprobación del Congreso.

El proyecto del salón de baile, que la Administración ha ‌calificado de necesario para celebrar grandes actos oficiales y para preservar la seguridad de la Casa ‌Blanca, es ⁠la más ambiciosa de las varias iniciativas de Trump para remodelar el ​paisaje de edificios gubernamentales y monumentos nacionales del centro de Washington.

Con información de Reuters