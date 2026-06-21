Corredor vial de Guadacol: La Rioja busca garantizar la ejecución por parte de empresas riojanas y fortalecer el desarrollo regional

Desde el Gobierno de La Rioja continúan en el trabajo articulado con la empresa Vicuña para el análisis final que tendrá el impacto del bypass en la localidad de Guandacol, infraestructura estratégica para el avance del proyecto minero. Financiado por privados, desde la gestión provincial busca optimizar la logística, fortalecer el desarrollo regional y potenciar la participación de empresas riojanas en su ejecución.

Uno de los aspectos centrales definidos por la gestión provincial es que la ejecución del bypass deberá quedar en manos de empresas riojanas. Para ello, la compañía minera llevará adelante un proceso licitatorio con invitación directa a constructoras locales.

Esta decisión, promovida por el Gobierno de La Rioja, busca garantizar que el impacto económico de la obra permanezca en la provincia, fortaleciendo la capacidad técnica de las firmas locales y generando empleo directo en el sector de la construcción.

En paralelo, ya se aplica un esquema similar en el mantenimiento de los caminos de acceso a los proyectos Vicuña y Filo del Sol, donde empresas riojanas reemplazaron a prestadores externos, consolidando una política de desarrollo territorial.

Plazos definidos y planificación operativa

Según lo informado, la obra podría iniciar en un plazo inferior a tres meses, una vez concluidos los procesos técnicos y administrativos. El tiempo estimado de ejecución es de aproximadamente nueve meses.

Este cronograma permite alinear la infraestructura vial con el avance del proyecto Vicuña, asegurando mayor eficiencia logística y previsibilidad operativa tanto para el sector público como privado.

Infraestructura clave para el desarrollo minero

El bypass de Guandacol es una pieza estratégica dentro del esquema de desarrollo minero impulsado por el Gobierno de La Rioja.

La infraestructura permitirá optimizar el flujo de transporte hacia las áreas de explotación, reduciendo tiempos y costos operativos, lo que impacta directamente en la competitividad del proyecto Vicuña.

La iniciativa se enmarca en una política más amplia del Gobierno provincial orientada a fortalecer la cadena de valor minera, priorizando la participación de proveedores locales en cada etapa de los proyectos.

En paralelo, la Secretaría de Minería impulsa el desarrollo de minerales industriales como el cuarzo y el feldespato, considerados estratégicos para industrias de alto consumo energético como Vaca Muerta. Este enfoque busca diversificar la matriz productiva y ampliar las oportunidades de crecimiento regional.

Un nodo estratégico para la minería en La Rioja

Con el avance del bypass en Guandacol, el Gobierno de La Rioja consolida una infraestructura clave que no solo acompaña el desarrollo del proyecto Vicuña, sino que también refuerza un modelo de gestión basado en la planificación, la inversión en obra pública y la integración de empresas locales.

La obra se convierte así en un punto de conexión entre el desarrollo minero y el crecimiento económico provincial, con impacto directo en la logística, el empleo y la competitividad regional.