Contra el tarifazo: el Gobierno de Formosa intensifica los subsidios frente a los aumentos de luz nacionales

El Gobierno de Formosa intensifica la aplicación del subsidio Esfuerzo Formoseño para amortiguar el impacto de la suba de la tarifa eléctrica definida a nivel nacional. Así lo confirmó el administrador del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos Formosa (EROSP), Martín Surián. La medida busca contener el costo para usuarios residenciales en un contexto de fuertes aumentos.

Desde el EROSP remarcaron que el subsidio “Esfuerzo Formoseño” continúa desplegándose en todo el territorio provincial como una herramienta clave para aliviar el bolsillo de las familias formoseñas. Surián apuntó directamente a la gestión del presidente Javier Milei al asegurar que las políticas energéticas nacionales generan un fuerte incremento en las tarifas eléctricas. En ese marco, destacó que la intervención del Gobierno provincial permite monitorear y reducir parcialmente ese impacto.

“El aumento de la energía es considerable y responde a decisiones nacionales”, sostuvo el funcionario, quien subrayó que la provincia actúa para amortiguar esas subas mediante recursos propios.

Cómo acceder al beneficio Esfuerzo Formoseño

Para acceder al subsidio, los usuarios deben estar inscriptos en el registro nacional de subsidios energéticos. Una vez cumplido ese paso, pueden acercarse a las oficinas del EROSP con la documentación requerida: factura de servicio, DNI, correo electrónico y teléfono. El trámite se realiza como declaración jurada y, tras su aprobación, el usuario recibe un código de gestión que habilita automáticamente el acceso al beneficio provincial.

Según detalló Surián, el subsidio cubre el 30% del valor agregado en distribución, lo que representa un alivio directo en la factura final.

El titular del EROSP aseguró que la provincia mantiene una de las tarifas eléctricas más bajas del país y que no aplica impuestos adicionales sobre el servicio. Además, explicó que el costo de la energía se compone de tres factores: generación, transporte y distribución. En ese esquema, Formosa sólo interviene en la distribución, mientras que los otros componentes dependen de decisiones federales. “Los aumentos de hasta 10.000% en algunos componentes son definidos a nivel nacional y se reflejan directamente en la factura”, explicó.

Ante la preocupación creciente de los usuarios, el organismo reforzó la atención en toda la provincia. El EROSP cuenta con presencia en municipios y en la capital, incluyendo su sede central y una delegación en el barrio Nueva Formosa. Allí, los equipos técnicos no sólo gestionan subsidios, sino que también brindan asesoramiento para interpretar las facturas y comprender los incrementos. “El objetivo es que el usuario entienda qué está pagando y por qué”, señaló Surián.

Electrodependientes: un beneficio poco conocido

Además del programa “Esfuerzo Formoseño”, el funcionario destacó otro subsidio clave impulsado por la gestión del gobernador Gildo Insfrán: el destinado a personas electrodependientes. Este beneficio cubre el 100% del costo de la tarifa eléctrica para quienes dependen de la energía por razones de salud. Se financia con fondos provinciales y requiere la presentación de historia clínica certificada por un médico.

El acceso a este beneficio es automático y gratuito, con la única condición de actualizar la documentación médica anualmente.