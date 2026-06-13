Comenzó la 2da Expo Ingeniería: especialistas enfatizaron el valor del “conocimiento propio” en el desarrollo científico local

En el marco de la 2ª Expo Ingeniería Formosa 2026, el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación fue escenario del seminario Experiencias de Innovación en Salud, una jornada que reunió a profesionales, investigadores, estudiantes y empresas vinculadas al desarrollo de soluciones tecnológicas para el sistema sanitario.

La actividad tuvo como objetivo compartir experiencias y proyectos relacionados con la aplicación de la ingeniería y la innovación tecnológica en el ámbito de la salud, poniendo en valor el trabajo que se realiza en la provincia y su impacto en la comunidad.

Durante el encuentro, el director de Investigación de Vinculación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Lino Princich, destacó la importancia de fortalecer el desarrollo de conocimiento local y su transferencia al entramado social y productivo. “Es muy importante porque nos vienen a visitar y nos permiten mostrar nuestros trabajos y que la comunidad formoseña se haga dueña de los conocimientos aquí desarrollados desde el área de ingeniería”, detalló.

“Esa es la manera en que la sociedad debe ir revalorizando la producción del conocimiento y la importancia del conocimiento local en busca de una soberanía tecnológica”, remarcó el ingeniero Princich.

Industria local

El funcionario señaló que este tipo de espacios permiten visibilizar los avances alcanzados en la provincia y promover una mayor apropiación social del conocimiento científico y tecnológico. Asimismo, remarcó que el desarrollo de soluciones locales contribuye a la generación de empleo y al fortalecimiento de la soberanía tecnológica.

Princich sostuvo además que el crecimiento del sector responde a una planificación sostenida que busca garantizar igualdad de oportunidades mediante el acceso al conocimiento, la salud, la comunicación y otros servicios esenciales. En ese sentido, valoró la continuidad de las inversiones provinciales en ciencia y tecnología pese al contexto económico nacional.

Por su parte, César Ramírez, titular de una empresa formoseña especializada en ingeniería biomédica, presentó desarrollos vinculados a conectividad y robótica aplicada a la salud. Según explicó, estas herramientas permiten mejorar la precisión de los procesos médicos, optimizar recursos y elevar la calidad de atención de los pacientes.

El empresario destacó además el vínculo entre el sector privado y las instituciones científicas provinciales, al considerar que la articulación entre ambos ámbitos favorece el desarrollo de soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades locales.

La jornada formó parte de las actividades organizadas durante el Mes de la Ingeniería 2026 y permitió exponer experiencias orientadas a fortalecer la incorporación de tecnología en el sistema sanitario, consolidando al Polo Científico y Tecnológico como un espacio de referencia para la innovación en Formosa.