Expo Ingeniería: Formosa exhibirá el impacto de la innovación tecnológica en la vida y la salud ciudadana

La provincia de Formosa volverá a mostrar el aporte de la ingeniería al desarrollo social, productivo y tecnológico con una nueva edición de la Expo Ingeniería, un evento que busca acercar a la comunidad los avances y proyectos que impactan de manera directa en la vida cotidiana de los formoseños.

Organizada por el Colegio Público de Ingenieros de Formosa (CPIF), con el acompañamiento del Gobierno provincial, la iniciativa tendrá como eje el lema Del conocimiento a la acción, y se destacó el papel de la innovación como herramienta para generar soluciones en áreas estratégicas como salud, energía, infraestructura, industria y conectividad.

Como parte de las actividades preparatorias, el 12 de junio se realizará en el Polo Científico y Tecnológico el seminario Experiencias de Innovación en Salud, una propuesta que pondrá el foco en tecnologías aplicadas al sistema sanitario, con exposiciones sobre robótica médica, conectividad de equipamiento y avances vinculados a los robots quirúrgicos.

Tecnología al servicio de la comunidad

La muestra busca reflejar cómo el conocimiento científico y técnico se traduce en herramientas concretas para mejorar la calidad de vida de la población. En ese sentido, durante la expo habrá espacios dedicados a la robótica, la inteligencia artificial, la bioingeniería y otras tecnologías que hoy forman parte de los procesos de transformación productiva y social.

Además de empresas y profesionales, participarán instituciones educativas y escuelas técnicas que presentarán proyectos desarrollados por estudiantes, lo que promueve el interés por las carreras vinculadas a la ingeniería y la innovación.

La edición 2026 se llevará a cabo el 13 de junio en el Galpón “G” del Paseo Costanero y reunirá a representantes de distintos sectores para compartir experiencias, avances y propuestas orientadas al crecimiento de la provincia.

Un espacio para mostrar el desarrollo provincial

La organización trabaja junto a la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE) en la planificación de los espacios de exhibición, con el objetivo de fortalecer la articulación entre el ámbito educativo, el sector productivo y las instituciones públicas.

Asimismo, los denominados Nodos del Desarrollo permitirán debatir sobre temas vinculados a infraestructura, energía, salud e innovación tecnológica, además de mostrar cómo la ingeniería contribuye al fortalecimiento de servicios esenciales y a la generación de nuevas oportunidades para la comunidad.

Con entrada libre y gratuita, la Expo Ingeniería Formosa se consolida así como una vidriera para exhibir el potencial científico y tecnológico de la provincia y el aporte que estos desarrollos realizan al bienestar y al progreso de la sociedad.