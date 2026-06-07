Formosa fortaleció la capacitación de equipos de salud ante el aumento de enfermedades respiratorias

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante el incremento de enfermedades respiratorias que suele registrarse durante los meses más fríos del año, el Gobierno de Formosa llevó adelante una jornada de capacitación destinada a profesionales de hospitales y centros de salud de toda la provincia.

La actividad, denominada "Patologías Respiratorias", se realizó este viernes 5 de junio en el salón auditorio del Hospital Odontológico de Complejidad Integrada (HOCI) y reunió de manera presencial y virtual a equipos de salud de Capital y del interior provincial. La iniciativa fue organizada por la Subsecretaría de Medicina Sanitaria y la Subsecretaría de Gestión de Establecimientos de Atención de Complejidad Integrada del Ministerio de Desarrollo Humano.

Durante la jornada se abordaron las principales enfermedades respiratorias que suelen incrementarse durante el invierno, entre ellas bronquiolitis, asma bronquial y neumonía. Además, se trabajó sobre criterios diagnósticos, estrategias de tratamiento, disponibilidad de medicamentos e insumos y protocolos de atención para fortalecer la articulación entre los distintos efectores de salud de la provincia.

El subsecretario de Medicina Sanitaria, Marcelo Cañete, explicó, en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), que el objetivo central fue "fortalecer y preparar a los equipos de salud de toda la provincia, tanto de Capital como del interior, para afrontar de la mejor manera esta época del año", caracterizada por una mayor circulación de enfermedades respiratorias.

Según indicó, uno de los aspectos prioritarios es lograr una detección temprana de los casos y garantizar tratamientos oportunos. En ese sentido, sostuvo que también se busca "unificar criterios al momento de atender este tipo de cuadros", de manera que todos los efectores de salud trabajen bajo los mismos protocolos y estándares de atención.

Cañete destacó además la capacidad diagnóstica con la que cuenta actualmente la provincia. "No es necesario derivar las muestras a otras provincias porque contamos con un Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica que permite analizarlas y arribar a diagnósticos certeros", señaló. A su entender, esta infraestructura permite que los profesionales indiquen tratamientos más precisos y adecuados para cada paciente.

El funcionario advirtió que las proyecciones para este invierno anticipan una temporada más intensa que en años anteriores, con condiciones climáticas que podrían favorecer una mayor circulación de enfermedades respiratorias. Por ello, recomendó a la población acudir rápidamente al centro de salud más cercano ante la aparición de síntomas y evitar la automedicación.

"No hay que dejar pasar el tiempo porque pueden desarrollarse complicaciones", remarcó, al tiempo que recordó que, aunque muchas enfermedades respiratorias presentan síntomas similares, requieren diagnósticos específicos y tratamientos diferenciados.

Con capacitaciones permanentes, fortalecimiento de la red sanitaria y provisión de medicamentos en todo el territorio, Formosa busca anticiparse a una temporada invernal que los especialistas prevén más exigente y reforzar la atención de las patologías respiratorias en cada punto de la provincia.