Presidente de colombiano grupo Ecopetrol se aparta temporalmente del cargo

FOTO DE ARCHIVO. El presidente del conglomerado enrgétcio colombiano Ecopetrol, Ricardo Roa, Ricardo Roa, habla durante un acto de presentación en Bogotá

El presidente del ​conglomerado energético colombiano Ecopetrol, Ricardo Roa, acusado de tráfico de influencias y de violar los límites de gastos de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, se apartará de ‌su cargo hasta finales de junio ‌con vacaciones y una licencia no remunerada, informó el lunes la junta directiva de la empresa.

"Ecopetrol S.A. informa que la Junta Directiva, en su sesión del 6 de abril de 2026, decidió autorizar una licencia no remunerada, solicitada por el presidente de la Compañía, Ricardo Roa Barragán", dijo un comunicado oficial.

"La licencia no remunerada tendrá efecto a partir del 28 de mayo de 2026 y por los siguientes 30 días calendario. Así mismo, el presidente solicitó el reconocimiento de las vacaciones, a las que ​tiene derecho, desde el 7 ⁠de abril hasta el 27 de mayo del mismo año", precisó el comunicado.

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En consecuencia, Roa regresará a ‌sus funciones a finales de junio, después de la segunda vuelta de la ⁠elección presidencial en la que se elegirá al sucesor ⁠de Petro, quien podrá designar un nuevo presidente de la compañía energética.

La Junta Directiva de Ecopetrol designó como presidente encargado a Juan Carlos Hurtado, quien se desempeña como vicepresidente ejecutivo de hidrocarburos, desde el ⁠16 de noviembre de 2025, precisó el comunicado.

Hurtado, con 28 años de experiencia en el ​sector, fue vicepresidente de exploración, desarrollo y producción en Ecopetrol y ejerció ‌cargos ejecutivos orientados a la gestión y coordinación ‌de recursos.

El presidente encargado es ingeniero electricista, especialista en evaluación y desarrollo de proyectos, además ⁠de máster en administración de negocios internacionales de petróleo y gas.

La Fiscalía General imputó cargos a Roa el 11 de marzo por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias en un proceso relacionado con la asignación de un proyecto gasífero, en el que participó una empresa cuyo ​dueño vendió un ‌apartamento al directivo de Ecopetrol.

PRESIONES CONTRA ROA

Roa negó cualquier irregularidad en los hechos por los que es acusado y defendió su inocencia a través de su abogado.

Además, el directivo enfrenta una investigación del Consejo Nacional Electoral por la presunta violación de los límites de financiación durante la campaña presidencial que gerenció y que llevó al poder al presidente Petro en ⁠2022.

El sindicato de la Unión Sindical Obrera (USO), al que pertenecen los trabajadores del sector petrolero y de Ecopetrol, solicitó en las últimas semanas la renuncia del directivo, al igual que dirigentes políticos opositores al Gobierno.

De acuerdo con analistas, las acusaciones contra Roa generaron una grave crisis reputacional y riesgos de gobierno corporativo para el conglomerado energético.

Antes de que se conociera el comunicado de la Junta Directiva, Petro sugirió en su cuenta de X que la decisión no se debía a presiones de Estados Unidos sobre Ecopetrol, sino a una ‌situación de política interna impulsada por la oposición.

"Aquí tengo representantes míos en las juntas directivas de las empresas públicas que se asustan, no con los gritos de los gringos sino de los uribistas. ¡Ay Dios!, cómo se les ocurre ofrecer en bandeja al presidente de la mayor empresa del país y al mismo presidente de la República a la extrema derecha solo por susto", aseguró el mandatario.

Ecopetrol es la compañía más ‌grande de Colombia y uno de los principales grupos integrados de energía en el continente americano, con más de 18.000 empleados.

En Colombia es responsable de más del 60% de la producción de hidrocarburos, de la mayor parte ‌del sistema de transporte, ⁠logística y refinación de hidrocarburos, y tiene posiciones líderes en petroquímica y distribución de gas.

A nivel internacional, Ecopetrol tiene presencia en cuencas estratégicas del continente americano, con ​operaciones de E&P en Estados Unidos (cuenca del Permian y Golfo de México) y Brasil.

A través de ISA (Interconexión Eléctrica S.A.) y sus filiales tiene posiciones líderes en el negocio de transmisión de energía en Brasil, Chile, Perú y Bolivia. En Chile opera concesiones viales y de telecomunicaciones.

Con información de Reuters