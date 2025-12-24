EEUU prohíbe visados a un excomisario europeo y a activistas por supuesta censura

FOTO DE ARCHIVO: El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, observa el anfiteatro de la Universidad de la Sorbona en París

El Gobierno de Donald Trump impuso el martes prohibiciones de visado a un excomisario de la Unión Europea y a activistas contra la desinformación al considerar que participaron ‍en la censura de plataformas de redes ⁠sociales estadounidenses, en el marco de una campaña contra normas europeas que, según dirigentes de Estados Unidos, van más allá de la regulación legítima.

Las autoridades de Trump han ordenado a los diplomáticos estadounidenses que se opongan a la histórica Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea, cuyo objetivo es combatir el discurso de odio, la desinformación y la desinformación, pero que, según Washington, reprime la libertad de expresión e impone costes a las empresas tecnológicas estadounidenses.

Las prohibiciones de visado se producen después de que la Estrategia de Seguridad Nacional de la Administración afirmara este mes que los dirigentes ‌europeos estaban censurando la libertad de expresión y reprimiendo la oposición a las políticas ⁠de inmigración que, en su opinión, corren el riesgo ⁠de "borrar la civilización" del continente.

CINCO PERSONAS EN EL PUNTO DE MIRA

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo que las cinco personas a las que se les ha prohibido el visado "han liderado esfuerzos ‍organizados para coaccionar a las plataformas estadounidenses para censurar, desmonetizar y suprimir los puntos de vista estadounidenses a los que se oponen".

"Estos activistas radicales y ONG instrumentalizadas ⁠han impulsado medidas de censura por parte de ‌Estados extranjeros, en cada caso dirigidas contra oradores y empresas estadounidenses", dijo Rubio en un anuncio.

Rubio no nombró a los objetivos, pero la subsecretaria de Diplomacia Pública, Sarah Rogers, los identificó en la red social X, acusando a los individuos de "fomentar la censura del discurso estadounidense".

El objetivo de más alto perfil fue el exejecutivo de negocios francés Thierry Breton, quien ocupó el cargo de comisario europeo ‌para el mercado ‌interno de 2019 a 2024. Rogers calificó a Breton de "cerebro" de la DSA y dijo que una vez amenazó al aliado del presidente Donald Trump y propietario de X, Elon Musk, antes de una entrevista que Musk realizó con Trump. Reuters no pudo comunicarse inmediatamente con Breton para obtener comentarios.

Reuters informó en agosto que autoridades estadounidenses estaban considerando sanciones ​a responsables de la DSA.

"CONTENIDO NOCIVO"

Las prohibiciones de visado también afectaron a Imran Ahmed, el director ejecutivo británico del Centro para Contrarrestar el Odio Digital, con sede en Estados Unidos; Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, de la organización sin fines de lucro alemana HateAid; y Clare Melford, cofundadora del Índice Global de Desinformación (GDI), dijo Rogers.

Hodenberg y Ballon afirmaron en un comunicado que las prohibiciones de visado eran un intento de obstruir la aplicación de la legislación europea a las empresas estadounidenses que operan en Europa. "No nos dejaremos intimidar ‍por un Gobierno que utiliza acusaciones de censura para silenciar a quienes defienden los derechos humanos y la libertad de expresión", afirmaron.

Un portavoz del GDI calificó la acción estadounidense de "inmoral, ilegal y antiestadounidense" y de "ataque autoritario a la libertad de expresión y acto atroz de censura gubernamental".

Rogers dijo que Melford etiquetó falsamente los comentarios en internet como incitación al odio o desinformación y utilizó el dinero de los contribuyentes estadounidenses para "exhortar ​a la censura y la inclusión en listas negras de la expresión y la prensa estadounidenses".

El Centro para Contrarrestar el Odio Digital no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Melford, exconsultora de gestión y ejecutiva de ​televisión, dijo en un vídeo publicado en internet en 2024 que cofundó el GDI "para tratar de romper el modelo de negocio de los contenidos dañinos en internet" mediante la revisión de los ⁠sitios web de noticias en línea para permitir a los anunciantes "elegir si quieren o no financiar contenidos que son polarizantes y divisivos y dañinos, o si quieren dirigir su publicidad hacia un periodismo de más calidad."

