Shakira y sus hijos: cuántos tiene la cantante de éxito mundial

La figura de Shakira trasciende la música y se proyecta en su rol familiar, un aspecto que despertó interés a lo largo de los años. Entre escenarios internacionales, acciones solidarias y decisiones personales, la artista colombiana construyó un vínculo profundo con sus hijos, quienes también comenzaron a dar sus primeros pasos en el universo creativo.

La maternidad como eje en la vida de Shakira

Desde el inicio de su carrera, Shakira mantuvo un fuerte compromiso con causas sociales y humanitarias, una mirada que se profundizó con la maternidad. La llegada de sus hijos marcó un punto de inflexión en su vida personal y profesional, llevando a la cantante a reorganizar agendas y prioridades.

La artista expresó en distintas oportunidades que ser madre transformó su manera de entender el éxito y el equilibrio entre trabajo y familia. Lejos de alejarla de los escenarios, esta etapa reforzó su conexión emocional con el público y consolidó una imagen ligada al cuidado, la empatía y la responsabilidad social.

Milan, el primer hijo y su vínculo con la música

Milan nació el 22 de enero de 2013, fruto de la relación entre Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué. Su presentación pública tuvo un fuerte componente solidario: la cantante eligió dar a conocer la primera imagen oficial del niño a través de una campaña de UNICEF destinada a ayudar a infancias vulnerables.

Antes de ese anuncio, la artista organizó un baby shower virtual con un objetivo claro: reemplazar los regalos tradicionales por donaciones al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. De esta manera, la maternidad se integró desde el comienzo a su histórico compromiso con causas benéficas.

Con el paso del tiempo, Milan mostró una marcada sensibilidad artística. Años más tarde, su nombre volvió a resonar cuando se supo que tuvo una participación clave en una de las colaboraciones más exitosas de su madre. Fue él quien impulsó la idea de trabajar junto al productor argentino Bizarrap, convencido de que el proyecto se convertiría en un éxito global.

Sasha y la ampliación de la familia

El 29 de enero de 2015 nació Sasha, el segundo hijo de la pareja. Al igual que había ocurrido con Milan, la llegada del nuevo integrante estuvo acompañada por acciones solidarias. Días después del nacimiento, se confirmó que los regalos del baby shower fueron donados a una fundación, reafirmando una línea coherente con los valores familiares.

Durante los primeros años de crianza, Shakira y Piqué adaptaron sus compromisos profesionales para priorizar la vida familiar. En ese período, la cantante incluso viajó junto a su hijo mayor para participar de eventos de alto perfil, como presentaciones ante la Asamblea General de la ONU y encuentros con el Papa Francisco.

Los hijos de Shakira y su presente creativo

Ambos crecieron en un entorno atravesado por la música, la exposición pública y el compromiso social. Esa influencia comenzó a reflejarse con mayor fuerza en marzo de 2025, cuando los niños sorprendieron al lanzar su propio proyecto musical en plataformas digitales.

Este paso marcó un nuevo capítulo en la historia familiar, al compartir no solo el escenario sino también el estudio de grabación con su madre. En entrevistas, la artista remarcó que sus hijos son su prioridad y que el mayor desafío fue siempre equilibrar la carrera internacional con la vida cotidiana.

La maternidad, lejos de ser un aspecto secundario, se consolidó como una de las facetas más significativas en la vida de Shakira, influyendo tanto en sus decisiones personales como en su camino artístico.