Receta clave para la merienda: cómo hacer una torta nube de chocolate saludable

A la hora de la merienda dan ganas de comer algo dulce y, para quienes buscan opciones más saludables, existe una receta clave: la torta nube de chocolate hecha con lentejas y boniato. Se trata de una preparación que no lleva harina y ofrece la posibilidad de comer algo delicioso.

Cómo preparar torta nube de chocolate con lentejas y boniato: el paso a paso

La influencer de cocina Agustina Liporace (@kulinaria.recetas) compartió en sus redes sociales la forma clave para hacer una torta nube de chocolate, pero en una versión más saludable con lentejas y boniato. Se trata de una preparación tan fácil como rica, clave para llevar a las reuniones familiares o a las juntadas con amigos.

Ingredientes

4 huevos

1 taza de lentejas

1 boniato mediano

3C de miel (con azúcar queda igual o edulcorante, pero va a variar un poco la textura del merengue)

60g de chocolate (100g si no le pones cacao a la preparación)

2C de cacao (4C de cacao y 4C de aceite si no usas chocolate)

50g de nueces.

Preparación

Pelar y cortar el boniato en láminas finitas. Llevar a hervir junto con las lentejas por 10 minutos. Colar el boniato y las lentejas, mixear mientras están calientes junto con el chocolate cortado en trozos pequeños. Añadir las yemas, batir hasta que mezcle bien. Incorporar el cacao y continuar mezclando. En otro bowl, mezclar las claras con la miel, unas gotitas de jugo de limón y batir hasta que se forme el merengue. Mezclar un tercio del merengue con la preparación del boniato y las lentejas. Luego, esa combinación, mezclarla con el resto del merengue. Es clave integrarlo con movimientos envolventes para dejar aireada la mezcla. Pasar la mezcla a un molde con papel manteca y cocinar en el horno a 170 grados por alrededor de 40 minutos o hasta que, al pincharlo con un palito de madera, este salga limpio. Opcional: una vez que lo sacás del horno, podés añadirle nueces por encima, para sumarle más sabor y una decoración diferente.