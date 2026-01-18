Receta ideal para el verano: cómo hacer snacks de yogur helados

A pesar de las altas temperaturas, durante el verano también tenemos ganas de comer algo rico. Por suerte, existen los snacks de yogur helado. Se trata de una receta muy simple y rápida que ofrece la posibilidad de disfrutar de algo dulce y fresco.

Cómo hacer bocaditos de yogur helado paso a paso

La influencer de cocina Ailen Tokman (@ailutokman) compartió su receta para hacer bocaditos de yogur de frutilla helados. Es una preparación más que fácil que se puede hacer rápido y en pocos pasos, ideal para llevar a las reuniones con amigos o tener en casa para la merienda. Además, es una opción fresca y más saludable que el helado, perfecta para combatir los días de mucho calor.

Ingredientes

4 potes de yogur de frutilla cremoso (alrededor de 500 gramos)

100 ml crema de leche para batir

1/2kg de frutillas

Chocolate blanco o negro

Maní picado

Preparación paso a paso

Cortar las frutillas en cuadrados pequeños. En bol, mezclar el yogur de frutilla con la crema de leche y las frutillas cortadas. Pasar a una fuente con papel manteca por debajo para poder despegarlo y llevar al freezer. Una vez congelado, desmoldar y cortar en cuadraditos. Si bien se pueden comer solos, es clave añadirles una cobertura. Se puede mezclar chocolate blanco o negro derretido con maní picado y bañarlos.

Es clave bañar los bocaditos en chocolate blanco o negro

La clave para que no se cristalice el yogur helado

En este tipo de recetas en donde la preparación se debe llevar a congelar en el freezer, suele aparecer el problema de la cristalización del yogur. La forma clave para evitarlo es volver a mezclar la preparación antes de que se congele por completo.

Además, para almacenarlos en el freezer y evitar que se cristalice, también es recomendable bañarlos en el chocolate (podés sumarle un poquito de aceite de coco) como aconsejó la influencer. El baño funciona como una barrera protectora que evita que el yogur se llene de hielo o absorba olores del freezer.