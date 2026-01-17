Helado de banana casero: receta fácil de Paulina Cocina.

El helado también se puede hacer casero, así lo dejó en claro Paulina Cocina con su receta infalible y super fácil de hacer de helado de banana. En muy pocos pasos y "sin ingredientes raros", según aseguró en su recetario web, esta preparación se presenta como perfecta para combatir el calor de los días de verano.

"El helado de banana casero es un postre natural, porque sólo necesitamos unas bananas maduras, una licuadora y algunos agregados que son absolutamente opcionales. Es una excelente opción de postre para niños y niñas, porque les va a encantar y ustedes van a saber exactamente qué ingredientes tienen", expresó la creadora de contenido.

Paulina Cocina compartió su receta de helado de banana casero.

Receta de helado de banana casero de Paulina Cocina

Paulina Cocina compartió a través de su recetario web una receta que todo el mundo tiene que probar: helado de banana casero. La creadora de contenido dejó su receta, pero aseguró: "El helado casero de banana puede ser diferente y a tu gusto, con el agregado de toppings, para hacer del momento del postre algo divertido y participativo. Lo mejor es que es apto para todas las edades y estilos de vida, porque es natural, sin conservantes ni cosas raras".

Ingredientes

4 bananas maduras

2 cucharadas de crema (opcional)

1 cucharada de miel o azúcar (opcional)

Esencia de vainilla a gusto (opcional)

Preparación

Pelar y cortar las bananas en rodajas. Congelarlas por al menos 4 o 5 horas. Colocar las bananas congeladas en la licuadora o procesadora de alimentos. Añadir la crema, miel y esencia de vainilla (si se usa). Procesar hasta obtener una textura cremosa y homogénea, sin trozos. Si la mezcla está muy espesa, añadir una cucharada extra de crema o un chorrito de leche. Colocar la mezcla en recipientes individuales para mayor comodidad y llevar al freezer por 1 o 2 horas más. Servir solo o acompañado de los toppings elegidos.

Consejos