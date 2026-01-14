Sin horno y en pocos pasos: torta helada de frutilla para el verano.

Un clásico del verano para quienes no quieren prender el horno pero a la vez quieren comer algo rico, son las tortas heladas. Y si de cosas ricas hablamos, la torta helada de frutilla está en el podio. Son muchas las recetas de este postre que rondan por Internet, pero a continuación compartimos una de las más fáciles de hacer, ideal para disfrutar en los días de calor de verano.

Receta de torta helada de frutilla

Combatir el calor se puede hacer también desde la cocina, un claro ejemplo es la torta helada de frutilla, que no solamente es deliciosa, sino que, además, resulta refrescante en los días de altas temperaturas del verano. A continuación detallamos la receta de este infaltable postre en el recetario de cualquiera:

La torta helada de frutilla es ideal para quienes quieren algo rico sin prender el horno.

Ingredientes

Para la base

200 g de galletitas tipo vainilla o María.

100 g de manteca derretida.

Para el relleno

300 ml de crema de leche bien fría.

1 lata de leche condensada (400 g).

300 g de frutillas frescas.

Jugo de 1/2 limón.

Opcional

Frutillas extra para decorar.

Salsa de frutillas o mermelada.

Preparación

Base: triturá las galletitas hasta que queden bien molidas. Mezclalas con la manteca derretida hasta formar una pasta húmeda. Volcá la preparación en un molde desmontable (de 20 a 22 cm), presionando bien la base con una cuchara. Llevá a la heladera por 20 minutos. Crema de frutilla: lavá las frutillas, retirales el cabito y procesalas junto con el jugo de limón hasta obtener un puré. Reservá. Relleno: batí la crema de leche hasta que esté a medio punto (no demasiado firme). Agregá la leche condensada y seguí batiendo suavemente hasta integrar. Sumá el puré de frutillas y mezclá con movimientos envolventes. Armado: volcá el relleno sobre la base fría, emparejá la superficie y llevá al freezer durante al menos 4 horas, o hasta que esté bien firme. Servir: retirá del freezer unos 10 minutos antes de servir. Decorá con frutillas frescas o salsa de frutilla por encima.

Si querés una textura más cremosa, pasá la torta del freezer a la heladera 30 minutos antes de cortarla. Asimismo, podés reemplazar las frutillas por frutos rojos o, incluso, por arándanos, fruta que está en temporada, para variar el sabor. Por último, un gran tip para darle un toque extra a la torta helada, es sumar trocitos de frutilla fresca al relleno antes de llevar al freezer.