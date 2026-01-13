Merienda deliciosa con 3 ingredientes: pepas saludables de banana, dulce de leche y coco, sin harina ni azúcar.

Existe una receta de merienda deliciosa y saludable que es ideal para hacer cuando tenés pocos ingredientes. Esta receta propone hacer unas galletitas pepas sin nada de azúcar ni harinas refinadas, pero igual de exquisitas y sin conservantes que dañen tu salud.

Barbi Velardo, creadora de recetas saludables en sus redes sociales, propone hacer estas pepas de banana y coco rallado, rellenas de dulce de leche.

Podés usar dulce de leche común, pero si tenés algún problema de salud que no te permita consumir azúcar o querés hacerlas más saludables, podés comprar un dulce de leche sin azúcar en cualquier dietética.

Si no te gusta el dulce de leche, podés reemplazar por mantequilla de maní, una alternativa aún más saludable y proteica que va muy bien con la banana y el coco. Otra opción es hacer el relleno de la pepa con alguna mermelada de tu preferencia. Intentá elegir alguna con pocos conservantes.

Receta de pepas saludables para la merienda

Ingredientes

2 bananas (preferentemente maduras).

1 taza y 1/2 de coco rallado.

Relleno a gusto (dulce de leche, mermelada, mantequilla, etc).

Preparación